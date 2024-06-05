Aç Kapıyı Tommy Shelby Efendi! Netflix 'Peaky Blinders' Hayranlarına Müjdeyi Verdi
Aç Kapıyı Tommy Shelby Efendi! Netflix 'Peaky Blinders' Hayranlarına Müjdeyi Verdi
Son yılların en popüler dizisi Peaky Blinders'ın film olarak çekileceği uzun zamandır konuşuluyordu. Nihayet Netflix'ten resmi bir duyuru yapıldı. Detaylar içerikte!
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Uzun zamandır konuşulan Peaky Blinders filmi hakkında nihayet resmi bir duyuru geldi. Dijital yayın devi Netflix, Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin Birmingham çetesinin lideri Tommy Shelby rolüne yeniden döneceğini açıkladı.
Independent'ın aktardığına göre filmin yönetmenliğini, dizinin ilk sezonunun yarısını yöneten Tom Harper üstleniyor.
'The Scouting Book for Boys' ve 'The Woman in Black: Angel of Death' filmlerinin de yönetmeni olan Harper yaptığı açıklamada,
Aynı şekilde Cillian Murphy de heyecanını dile getirdi. Oscar ödüllü oyuncu yaptığı açıklamada,
Netflix ise paylaşımında "Tommy Shelby geri dönüyor. Cillian Murphy'nin başrolde olduğu bir Peaky Blinders filmi Netflix'e geliyor" sözlerini kullandı.
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