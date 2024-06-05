Aç Kapıyı Tommy Shelby Efendi! Netflix 'Peaky Blinders' Hayranlarına Müjdeyi Verdi

'10 yıl önce Peaky Blinders'ı ilk kez yönettiğimde, dizinin neye dönüşeceğini bilmiyorduk ama oyuncuların ve senaryonun patlayacağını biliyorduk. Peaky Blinders her zaman bir aile hikayesi olmuştur. Filmi Netflix aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım' dedi.