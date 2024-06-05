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Aç Kapıyı Tommy Shelby Efendi! Netflix 'Peaky Blinders' Hayranlarına Müjdeyi Verdi

Aç Kapıyı Tommy Shelby Efendi! Netflix 'Peaky Blinders' Hayranlarına Müjdeyi Verdi

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 11:30

Son yılların en popüler dizisi Peaky Blinders'ın film olarak çekileceği uzun zamandır konuşuluyordu. Nihayet Netflix'ten resmi bir duyuru yapıldı. Detaylar içerikte!

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Uzun zamandır konuşulan Peaky Blinders filmi hakkında nihayet resmi bir duyuru geldi. Dijital yayın devi Netflix, Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin Birmingham çetesinin lideri Tommy Shelby rolüne yeniden döneceğini açıkladı.

Uzun zamandır konuşulan Peaky Blinders filmi hakkında nihayet resmi bir duyuru geldi. Dijital yayın devi Netflix, Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin Birmingham çetesinin lideri Tommy Shelby rolüne yeniden döneceğini açıkladı.

Independent'ın aktardığına göre filmin yönetmenliğini, dizinin ilk sezonunun yarısını yöneten Tom Harper üstleniyor.

Independent'ın aktardığına göre filmin yönetmenliğini, dizinin ilk sezonunun yarısını yöneten Tom Harper üstleniyor.

'The Scouting Book for Boys' ve 'The Woman in Black: Angel of Death' filmlerinin de yönetmeni olan Harper yaptığı açıklamada,

'The Scouting Book for Boys' ve 'The Woman in Black: Angel of Death' filmlerinin de yönetmeni olan Harper yaptığı açıklamada,

'10 yıl önce Peaky Blinders'ı ilk kez yönettiğimde, dizinin neye dönüşeceğini bilmiyorduk ama oyuncuların ve senaryonun patlayacağını biliyorduk. Peaky Blinders her zaman bir aile hikayesi olmuştur. Filmi Netflix aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturacağımız için çok heyecanlıyım' dedi.

Aynı şekilde Cillian Murphy de heyecanını dile getirdi. Oscar ödüllü oyuncu yaptığı açıklamada,

Aynı şekilde Cillian Murphy de heyecanını dile getirdi. Oscar ödüllü oyuncu yaptığı açıklamada,

'Tommy Shelby'nin benimle işi bitmemiş gibi görünüyor. Peaky Blinders'ın film versiyonunda Steven Knight ve Tom Harper'la yeniden işbirliği yapmak harika. Bu film tüm hayranlarımız için' dedi.

Netflix ise paylaşımında "Tommy Shelby geri dönüyor. Cillian Murphy'nin başrolde olduğu bir Peaky Blinders filmi Netflix'e geliyor" sözlerini kullandı.

Netflix ise paylaşımında "Tommy Shelby geri dönüyor. Cillian Murphy'nin başrolde olduğu bir Peaky Blinders filmi Netflix'e geliyor" sözlerini kullandı.
twitter.com
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Siz Peaky Blinders'ın filminin çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!

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