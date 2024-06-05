Bu Gerçekten Lost! Lost Dizisinin Yıldız Oyuncusu Oyunculuğu Bıraktığını Duyurdu!

'Aslında son üç yıldır oyunculuğa ara vermiştim. Bu dönemde büyük bir tatmin hissettim. Yarın ya da iki yıl sonra oyunculuğa dönebilirim belki de asla geri dönmem ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir çalışmam yok. Herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altında da değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum' dedi.