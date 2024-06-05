Bu Gerçekten Lost! Lost Dizisinin Yıldız Oyuncusu Oyunculuğu Bıraktığını Duyurdu!
Bu Gerçekten Lost! Lost Dizisinin Yıldız Oyuncusu Oyunculuğu Bıraktığını Duyurdu!
Lost dizisinin yıldız oyuncusu Evangeline Lilly, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiyle oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Detaylar içerikte!
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'Ant-Man' ve 'Avengers' filmlerindeki Hope van Dyne rolüyle bilinen Evangeline Lilly'i hepiniz tanıyorsunuzdur.
Bu rolünün yanı sıra Hobbit üçlemesinde de rol alan Lilly en çok 'Lost' dizisiyle hayatlarımıza girdi.
2004 ile 2010 yılları arasında yayınlanan ve tüm zamanların en iyi dizilerinden kabul edilen 'Lost' dizisinde Kate Austen rolünü canlandırdı kendisi.
Ve şimdi çıkan haberlere bakılırsa 44 yaşındaki aktris, oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Instagram hesabında paylaşım yapan Lilly,
Variety'e konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
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