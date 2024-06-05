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Bu Gerçekten Lost! Lost Dizisinin Yıldız Oyuncusu Oyunculuğu Bıraktığını Duyurdu!

Bu Gerçekten Lost! Lost Dizisinin Yıldız Oyuncusu Oyunculuğu Bıraktığını Duyurdu!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 10:43

Lost dizisinin yıldız oyuncusu Evangeline Lilly, Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiyle oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Detaylar içerikte!

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'Ant-Man' ve 'Avengers' filmlerindeki Hope van Dyne rolüyle bilinen Evangeline Lilly'i hepiniz tanıyorsunuzdur.

'Ant-Man' ve 'Avengers' filmlerindeki Hope van Dyne rolüyle bilinen Evangeline Lilly'i hepiniz tanıyorsunuzdur.

Bu rolünün yanı sıra Hobbit üçlemesinde de rol alan Lilly en çok 'Lost' dizisiyle hayatlarımıza girdi.

Bu rolünün yanı sıra Hobbit üçlemesinde de rol alan Lilly en çok 'Lost' dizisiyle hayatlarımıza girdi.

2004 ile 2010 yılları arasında yayınlanan ve tüm zamanların en iyi dizilerinden kabul edilen 'Lost' dizisinde Kate Austen rolünü canlandırdı kendisi.

2004 ile 2010 yılları arasında yayınlanan ve tüm zamanların en iyi dizilerinden kabul edilen 'Lost' dizisinde Kate Austen rolünü canlandırdı kendisi.

Ve şimdi çıkan haberlere bakılırsa 44 yaşındaki aktris, oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Instagram hesabında paylaşım yapan Lilly,

Ve şimdi çıkan haberlere bakılırsa 44 yaşındaki aktris, oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Instagram hesabında paylaşım yapan Lilly,

'Bunu oyunculuk sektöründe yer alanlara itiraf etmekten korkuyorum ama bundan 10 yıl sonra emekli bir oyuncu olmak ve bir aileye sahip olmak isterim. Yazmak ve insanların hayatlarını daha insani bir şekilde etkilemek isterim' dedi.

Variety'e konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

Variety'e konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,

'Aslında son üç yıldır oyunculuğa ara vermiştim. Bu dönemde büyük bir tatmin hissettim. Yarın ya da iki yıl sonra oyunculuğa dönebilirim belki de asla geri dönmem ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir çalışmam yok. Herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altında da değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum' dedi.

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