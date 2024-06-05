Efsane Devam Ediyor: Yeni 'The Office' Dizisinin Adı Belli Oldu!
Efsane Devam Ediyor: Yeni 'The Office' Dizisinin Adı Belli Oldu!
'The Office' dizisinden uyarlanan yeni bir dizi çekiliyor. Eski oyuncuların kadroda olmadığı dizi yepyeni karakterlerle yeni bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Merakla beklenen dizinin adı ise belli oldu. Detaylar içerikte!
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Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından BBC için geliştirilen 'The Office' dizisi ABD'ye de uyarlanmış ve tüm zamanların en sevilen sitcomları arasına adını yazdırmıştı.
Dizinin final bölümünün yayınlanmasının üzerinden 10 sene geçti ancak 'The Office' popülerliğini korumaya ve yeni hayranlar kazanmaya devam etti. Tabii bu durum 'The Office'in devam edip etmeyeceğini sürekli gündeme getirdi.
Hatta yakın zamanda 'The Office'in yeni versiyonunu çıkacağını da duymuştuk. Ve yeni dizide eski oyuncuların olmayacağını, Domhnall Gleeson ve Sabrina Impacciatore'un başrolde olacağını öğrenmiştik.
Şimdi de yeni dizinin adı nihayet açıklandı. Daha önce "Daniels&Koman İsimsiz Projesi" olarak anılan uyarlama 'The Paper' adını aldı. Peacock'tan tam sezon onayı alan dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanacak.
'The Office' bir kağıt şirketi olan Dunder Mifflin'in Scranton şubesinde yaşananları bir belgesel ekibinin çekimleriyle anlatırken 'The Paper' ise bu belgesel ekibinin ölmekte olan tarihi bir orta Batı gazetesini keşfederek gazete sahibinin, gönüllü muhabirlerle gazeteyi canlandırma çabalarını kaydedecek.
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