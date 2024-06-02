Mr.Beast Abone Sayısıyla Rekor Kırarak Dünyanın En Çok Aboneye Sahip YouTuberı Oldu!
Mr.Beast Abone Sayısıyla Rekor Kırarak Dünyanın En Çok Aboneye Sahip YouTuberı Oldu!
Mr.Beast özellikle bugüne kadar yaptığı büyük çekilişlerle dünya çapında adını duyurmayı başardı. 26 yaşındaki YouTuber Mr.Beast, son olarak dünyanın en çok aboneye sahip kişisi oldu!
Peki Mr.Beast'ın ne kadar abonesi var dersiniz?
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Mr.Beast, YouTube'un en ünlü isimleri arasında.
YouTube hesabında en çok izlenen videoları sıraladığınız zaman, 615 milyona kadar ulaşan izlenme sayıları görüyorsunuz.
Mr.Beast, bu kez bir rekora imza attı ve dünyanın en çok aboneye sahip YouTuberı oldu!
"6 yılın ardından Pewdiepie'ın intikamını aldık."
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