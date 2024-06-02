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Mr.Beast Abone Sayısıyla Rekor Kırarak Dünyanın En Çok Aboneye Sahip YouTuberı Oldu!

Mr.Beast Abone Sayısıyla Rekor Kırarak Dünyanın En Çok Aboneye Sahip YouTuberı Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 14:38

Mr.Beast özellikle bugüne kadar yaptığı büyük çekilişlerle dünya çapında adını duyurmayı başardı. 26 yaşındaki YouTuber Mr.Beast, son olarak dünyanın en çok aboneye sahip kişisi oldu!

Peki Mr.Beast'ın ne kadar abonesi var dersiniz?

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Mr.Beast, YouTube'un en ünlü isimleri arasında.

Mr.Beast, YouTube'un en ünlü isimleri arasında.

Yaklaşık 12 yıl önce YouTube'a video yüklemeye başlayan Mr.Beast, yıllardır YouTube'un en çok izlenenleri arasında.

YouTube hesabında en çok izlenen videoları sıraladığınız zaman, 615 milyona kadar ulaşan izlenme sayıları görüyorsunuz.

YouTube hesabında en çok izlenen videoları sıraladığınız zaman, 615 milyona kadar ulaşan izlenme sayıları görüyorsunuz.

Tabii Mr.Beast'ın bu denli popüler olmasının nedenlerinden biri de, düzenlediği akılalmaz çekilişler!

Geçtiğimiz aylarda 26 tane Tesla hediye edeceğini duyurmuştu hatırlarsanız;

Mr.Beast, bu kez bir rekora imza attı ve dünyanın en çok aboneye sahip YouTuberı oldu!

Mr.Beast, bu kez bir rekora imza attı ve dünyanın en çok aboneye sahip YouTuberı oldu!

Mr.Beast, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"6 yılın ardından Pewdiepie'ın intikamını aldık."

"6 yılın ardından Pewdiepie'ın intikamını aldık."
twitter.com

Mr.Beast'ın ulaştığı abone sayısına bakar mısınız?! 

266 milyon...

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