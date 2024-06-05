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Kullanıcılara Kötü Haber: Instagram, Kaydırılarak Geçilemeyen Reklamları Test Etmeye Başladı!

Kullanıcılara Kötü Haber: Instagram, Kaydırılarak Geçilemeyen Reklamları Test Etmeye Başladı!

Instagram Sosyal Medya
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 14:14 Son Güncelleme: 05.06.2024 - 14:43

Meta, Instagram'da 'Ad Break' adını verdiği ana sayfada kaydırılarak geçilemeyen reklamları test etmeye başladı.👇

Kaynak: https://gizmodo.com/meta-tests-holdin...
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Ünlü sosyal medya platformu Instagram'ın reklam politikalarını değiştirmek isteyen Meta, kullanıcıları epey kızdırabilecek yeni bir karar aldı.

Ünlü sosyal medya platformu Instagram'ın reklam politikalarını değiştirmek isteyen Meta, kullanıcıları epey kızdırabilecek yeni bir karar aldı.

Dev sosyal medya şirketi, platformun akış sayfalarına hiç bir şekilde geçilemeyen yeni reklam blokları eklemeyi planlıyor.

Dev sosyal medya şirketi, platformun akış sayfalarına hiç bir şekilde geçilemeyen yeni reklam blokları eklemeyi planlıyor.

Detaylar için:

Firmanın "Ad Break" adını verdiği yeni reklam gönderileri, ana sayfa, profil ve hikaye akışlarında 3 ila 5 saniye arasında görüntülenecek.

Firmanın "Ad Break" adını verdiği yeni reklam gönderileri, ana sayfa, profil ve hikaye akışlarında 3 ila 5 saniye arasında görüntülenecek.

Kullanıcılar, şu anda test aşamasında olan yeni reklam altyapısı ile birlikte platformdaki gezintisine devam edebilmek için mevcut reklam gönderilerini izlemek zorunda kalacak.

Kullanıcılar, şu anda test aşamasında olan yeni reklam altyapısı ile birlikte platformdaki gezintisine devam edebilmek için mevcut reklam gönderilerini izlemek zorunda kalacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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