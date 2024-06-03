Kullanıcılara Kötü Haber: Instagram'a 'Atlanamayan Reklam' Özelliği Geleceği İddia Edildi
Kullanıcılara Kötü Haber: Instagram'a 'Atlanamayan Reklam' Özelliği Geleceği İddia Edildi
Kaynak: https://www.neowin.net/news/unskippab...
Instagram'a yeni bir güncelleme geleceği öne sürüldü. Şirketten henüz resmi bir açıklama olmasa da birçok kullanıcı, 3 ila 5 saniyelik atlanamayan reklam ile karşılaştığını dile getirdi.
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Instagram dünya çapında en çok kullanılan sosyal platformlardan bir tanesi. Düzenli olarak güncelleme yayınlayan uygulamada ise milyarlarca kullanıcı etkileşim halinde kalıyor.
Şimdi de Instagram'a yeni bir güncelleme geleceği öne sürüldü.
Çok sayıda kullanıcı raporu, Instagram'ın, adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcıların akışlarına atlanamayan reklamlar getiren “Ad Break” adlı bir özelliği test ettiğini öne sürüyor. Zorunlu reklamlar 3 ila 5 saniye süren bir geri sayıma sahip.
'Ad Break' özelliği şu anda platformdaki az sayıda kullanıcı tarafından görülebiliyor ve Instagram, insanların yeni reklam formatına nasıl tepki verdiğini anlamak için bu özelliği test ediyor.
Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Atlanamayan reklamların Instagram'da daha büyük ölçekte ne zaman kullanıma sunulacağı (ya da sunulup sunulmayacağı) bilinmiyor.
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