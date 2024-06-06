YouTube, Ateşli Silah Görüntüleri İçeren Videolara Yaş Sınırı Getirecek: Bazı Videolar Tamamen Yasaklanacak!
YouTube, Ateşli Silah Görüntüleri İçeren Videolara Yaş Sınırı Getirecek: Bazı Videolar Tamamen Yasaklanacak!
YouTube, ateşli silah görüntüleri içeren videolarla ilgili politikalarını katılaştırdığını duyurdu. Buna göre bazı videolara yaş sınırlaması getirilirken, bazıları ise tamamen yasaklanacak.👇
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YouTube, ateşli silah barındıran videolar ile ilgili polikitikalarında değişikliğe gitme kararı aldı.
Ünlü video izleme platformu, bundan böyle ateşli silah içeriklerine yaş kısıtlamaları ve yasaklamalar getirileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, ev yapımı silah, otomatik silah ve susturucu gibi ateşli silah aksesuarlarını gösteren videolar, 18 yaş altı kullanıcılar tarafından izlenemeyecek.
Ayrıca, ateşli silahların emniyetinin nasıl açıldığını gösteren tüm videolar ve ateş edip etmedikleri fark etmeksizin ateşli silah tutan kişilerin yer aldığı canlı yayınlar yasaklanacak.
Söz konusu kararların 18 Haziran’da yürürlüğe gireceğini duyuran YouTube, yayımladığı açıklamada içerik üreticileri ve kullanıcıların bahsedilen hususlara karşı dikkat etmelerini istedi.
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