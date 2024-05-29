Uçup Giden Nvidia Hisseleri Yatırımcıların Radarında: Elon Musk Olaya El Attı
Uçup Giden Nvidia Hisseleri Yatırımcıların Radarında: Elon Musk Olaya El Attı
Nvidia hisselerinde yükseliş sürerken, Elon Musk da dahil olunca hisseler yeniden fırladı.
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Mali tablosu ve hedeflerini açıklanmasıyla yükselişini güçlendiren Nvidia, piyasa değerini de yüz milyarca dolar artırdı. Bir de Elon Musk’ın konuya dahil olmasıyla yükseliş katlandı.
Yapay zeka teknolojisinde yoğun kullanılacak çipler ve iletkenler nedeniyle Nvidia rekor üstüne rekor kırıyor.
Şirketin piyasa değeri, dünyada en değerli ikinci şirket olan Apple'a yaklaştı.
Nvidia hisseleri kendi rallisine bir de Elon Musk'ın destekçisi olduğu OpenAI’a karşı, yapay zeka girişimi xAI ile çıkarak, 6 milyar dolarlık yatırım toplamasıyla yeni bir boyut eklendi.
Türkiye'deki yatırımcılar Nvidia'daki hareketleri yakından takip ediyor.
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