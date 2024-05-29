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Uçup Giden Nvidia Hisseleri Yatırımcıların Radarında: Elon Musk Olaya El Attı

Uçup Giden Nvidia Hisseleri Yatırımcıların Radarında: Elon Musk Olaya El Attı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 11:09

Nvidia hisselerinde yükseliş sürerken, Elon Musk da dahil olunca hisseler yeniden fırladı.

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Mali tablosu ve hedeflerini açıklanmasıyla yükselişini güçlendiren Nvidia, piyasa değerini de yüz milyarca dolar artırdı. Bir de Elon Musk’ın konuya dahil olmasıyla yükseliş katlandı.

Mali tablosu ve hedeflerini açıklanmasıyla yükselişini güçlendiren Nvidia, piyasa değerini de yüz milyarca dolar artırdı. Bir de Elon Musk’ın konuya dahil olmasıyla yükseliş katlandı.

Yapay zekadaki son gelişmelerle rekor kıran Nvidia hisseleri, 1 bin 100 doların üzerine çıkmasıyla yeniden ilgi çekerken, yıl başından bu yana yüzde 137 oranında yükseldi.

Yapay zeka teknolojisinde yoğun kullanılacak çipler ve iletkenler nedeniyle Nvidia rekor üstüne rekor kırıyor.

Yapay zeka teknolojisinde yoğun kullanılacak çipler ve iletkenler nedeniyle Nvidia rekor üstüne rekor kırıyor.

Nvidia, ilk çeyrek bilançosunda kârını geçen yıla göre yüzde 628 oranında artırırken, gelirleri de yüzde 260 oranında arttı.

Şirketin piyasa değeri, dünyada en değerli ikinci şirket olan Apple'a yaklaştı.

Şirketin piyasa değeri, dünyada en değerli ikinci şirket olan Apple'a yaklaştı.

Nvidia piyasa değeri 2,81 trilyon dolar olurken, Apple 2,91 trilyon dolar, Microsoft da 3,2 trilyon dolar piyasa değerine sahip.

Nvidia hisseleri kendi rallisine bir de Elon Musk'ın destekçisi olduğu OpenAI’a karşı, yapay zeka girişimi xAI ile çıkarak, 6 milyar dolarlık yatırım toplamasıyla yeni bir boyut eklendi.

Nvidia hisseleri kendi rallisine bir de Elon Musk'ın destekçisi olduğu OpenAI’a karşı, yapay zeka girişimi xAI ile çıkarak, 6 milyar dolarlık yatırım toplamasıyla yeni bir boyut eklendi.

Elon Musk'ın hamleleriyle Nvidia’da yükseliş 3 günde yüzde 20 oldu. 

The Information haberinde, Musk'ın 'xAI' süper bilgisayarını oluşturmak için Nvidia işlemlerini kullanacak olması önemli görüldü. 

Cantor Fitzgerald analisti CJ Muse, haberlerin yatırımcılara 'daha fazla güven' verdiğini söylerken, bilanço ve beklentilerin 'boşluk yaşanma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırdığını' da ekledi.

Türkiye'deki yatırımcılar Nvidia'daki hareketleri yakından takip ediyor.

Türkiye'deki yatırımcılar Nvidia'daki hareketleri yakından takip ediyor.
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Sosyal medyada da yorumlar ilgi çekti.

Sosyal medyada da yorumlar ilgi çekti.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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