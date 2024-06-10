Rekabet Kurumu'ndan Google'a 428 Milyon TL'lik Para Cezası: Güvenlik Önerilerini Dikkate Almadı!
Rekabet Kurumu'ndan Google'a 428 Milyon TL'lik Para Cezası: Güvenlik Önerilerini Dikkate Almadı!
Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/ekonom...
Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dev şirketi 482 milyon TL'lik para cezasına çarptırdı.👇
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Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz aylarda Google'a açtığı soruşturma hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Kurum, ABD merkezli teknoloji devini geçmişte bazı güvenlik tedbir önerilerini dikkate almaması nedeniyle 482 milyon TL para cezasına çarptırdı.
Geçtiğimiz aylarda konu hakkında açıklama yapan Rekabet Kurumu, Google'ın otel sorguları sayfasında tedbir önerilerini yerine getirmediğini söylemiş, bu nedenle şirketin günlük gelirinin on binde 5'i oranında ceza uygulanmasına karar vermişti.
Kurum bugün ise, açıklamasında işaret ettiği güvenlik önemlerini 21.05.2024 tarihinde uygulamaya koyan Google'ın günlük para cezasının durdurulduğunu ve şirketin ödeyeceği cezanın toplamda 482 milyon TL olduğunu duyurdu.
Rekabet Kurumu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir."
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