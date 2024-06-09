WhatsApp, Durum Güncellemelerine Yeni Bir Sıralama Sistemi Getiriyor: Sevdiğiniz Kişiler Öne Çıkarılacak!
WhatsApp, Durum Güncellemelerine Yeni Bir Sıralama Sistemi Getiriyor: Sevdiğiniz Kişiler Öne Çıkarılacak!
Kaynak: https://wabetainfo.com/whatsapp-is-ro...
WhatsApp, durum güncellemeleri bölümü için yeni bir akıllı sıralama sistemini test ediyor. Yeni sistem ile birlikte kullanıcıların daha çok konuştuğu ve sabitlediği kişilerin durum güncellemeleri daha üstte yer alacak.👇
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Ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, sevilen durum güncellemeleri bölümü için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Platformun hem Android hem de iOS uygulamasının beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni özellik ile birlikte durum güncellemelerine akıllı bir sıralama sistemi getirilecek.
Yeni sıralama sistemi, kullanıcılar için daha önemli olabilecek kişilerin durum paylaşımlarının öne çıkmasını sağlayacak.
Böylece kullanıcıların platformda daha çok konuştuğu veya özel olarak sabitlediği kişilerin durum güncellemeleri en üstte görüntülenecek.
Şu anda yalnızca beta kullanıcıları için hayata geçirilen yeni sıralama özelliğinin, ilerleyen aylarda herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.
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