ABD, Yapay Zeka Pazarının Liderleri OpenAI, Microsoft ve NVIDIA'ya Soruşturma Açtı!
ABD, Yapay Zeka Pazarının Liderleri OpenAI, Microsoft ve NVIDIA'ya Soruşturma Açtı!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/6/6/241...
ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, yapay zeka sektörünün üç büyük şirketi OpenAI, Nvidia ve Microsoft hakkında soruşturma başlattı.👇
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ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zeka sektöründeki önemli şirketlerin soruşturulması konusunda anlaşmaya vardı.
Söz konusu düzenleyici kurumlar, yaptığı anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI ve Nvidia'nın yapay zeka endüstrisinde oynadıkları baskın rollere yönelik yeni bir rekabet soruşturması yürütecek.
İddialara göre, ilk olarak yüzde 80'lik pazar payı ile en büyük yapay zeka çip üreticisi NVIDIA'nın rekabet yasalarını ihlal edip etmediği ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturulacak.
Ek olarak yapay zeka devinin, CUDA gibi yazılım yığınlarıyla müşterilerini kendisine kilitlediğine dair ciddi söylemler de yürütülecek soruşturmaya dahil olacak.
Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise ChatGPT, Sora, Dall-E gibi yapay zeka modelleriyle ses getiren OpenAI'a 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'u inceleyecek.
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İki kurum ayrıca, geçmişte OpenAI hakkında açılan veri toplama yoluyla tüketicilere zarar verip vermediğine dair soruşturmayı da takip edecek.
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