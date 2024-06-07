Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
ABD, Yapay Zeka Pazarının Liderleri OpenAI, Microsoft ve NVIDIA'ya Soruşturma Açtı!

ABD, Yapay Zeka Pazarının Liderleri OpenAI, Microsoft ve NVIDIA'ya Soruşturma Açtı!

Amerika Birleşik Devletleri Microsoft Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 15:18

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, yapay zeka sektörünün üç büyük şirketi OpenAI, Nvidia ve Microsoft hakkında soruşturma başlattı.👇

Kaynak: https://www.theverge.com/2024/6/6/241...
İçeriğin Devamı Aşağıda

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zeka sektöründeki önemli şirketlerin soruşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zeka sektöründeki önemli şirketlerin soruşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Söz konusu düzenleyici kurumlar, yaptığı anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI ve Nvidia'nın yapay zeka endüstrisinde oynadıkları baskın rollere yönelik yeni bir rekabet soruşturması yürütecek.

Söz konusu düzenleyici kurumlar, yaptığı anlaşma kapsamında Microsoft, OpenAI ve Nvidia'nın yapay zeka endüstrisinde oynadıkları baskın rollere yönelik yeni bir rekabet soruşturması yürütecek.

İddialara göre, ilk olarak yüzde 80'lik pazar payı ile en büyük yapay zeka çip üreticisi NVIDIA'nın rekabet yasalarını ihlal edip etmediği ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturulacak.

İddialara göre, ilk olarak yüzde 80'lik pazar payı ile en büyük yapay zeka çip üreticisi NVIDIA'nın rekabet yasalarını ihlal edip etmediği ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından soruşturulacak.

Ek olarak yapay zeka devinin, CUDA gibi yazılım yığınlarıyla müşterilerini kendisine kilitlediğine dair ciddi söylemler de yürütülecek soruşturmaya dahil olacak.

Ek olarak yapay zeka devinin, CUDA gibi yazılım yığınlarıyla müşterilerini kendisine kilitlediğine dair ciddi söylemler de yürütülecek soruşturmaya dahil olacak.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise ChatGPT, Sora, Dall-E gibi yapay zeka modelleriyle ses getiren OpenAI'a 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'u inceleyecek.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ise ChatGPT, Sora, Dall-E gibi yapay zeka modelleriyle ses getiren OpenAI'a 13 milyar dolar yatırım yapan Microsoft'u inceleyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İki kurum ayrıca, geçmişte OpenAI hakkında açılan veri toplama yoluyla tüketicilere zarar verip vermediğine dair soruşturmayı da takip edecek.

İki kurum ayrıca, geçmişte OpenAI hakkında açılan veri toplama yoluyla tüketicilere zarar verip vermediğine dair soruşturmayı da takip edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın