Türkiye'nin Marka Değeri En Yüksek Şirketleri Belli Oldu: THY Zirveden Düşmedi!
Türkiye'nin Marka Değeri En Yüksek Şirketleri Belli Oldu: THY Zirveden Düşmedi!
Kaynak: https://brandirectory.com/rankings/tu...
Brand Finance, 2024 yılına ilişkin ülkemizdeki marka değeri en yüksek şirketleri gün yüzüne çıkaran 'Türkiye'nin En Değerli Markaları - Türkiye 125' isimli çalışmasını yayımladı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, her yıl yayımladığı "Türkiye'nin En Değerli Markaları - Türkiye 125" listesinin 2024 versiyonunu paylaştı.
Ünlü kurumun yayımladığı listenin başını son beş yılda olduğu gibi Türk Hava Yolları çekti. Dev firma, 1 milyar 985 milyon dolarlık değeri ile Türkiye'nin en değerli markası unvanını bu yıl da elinde bulundurdu.
THY'yi 1.2 milyar dolar değeriyle Arçelik takip ederken, en büyük rakibi Vestel 917 milyon dolarla üçüncü sırada kendine yer buldu.
Ülkemizin dayanıklı tüketim ve teknoloji şirketlerinin ardından sırasıyla 859 ve 831 milyon dolarlık değerlere sahip İş Bankası ve Garanti ise listede 4. ve 5. sırayı aldı.
Listede dikkat çeken firmalardan biri de yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg oldu. Henüz geçtiğimiz yıl kurulan marka, 120 milyon dolarlık değeri ile Brand Finance'ın ünlü listesine 20.sıradan giriş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Türkiye'nin en değerli 20 markası:
Togg'a benzer şekilde 23. sıradaki Yeni Rakı, 28. sıradaki Acıbadem Sağlık, 34. sıradaki Kuveyt Türk ve 43. sıradaki Sun Express gibi pek çok ünlü marka da bu yıl listeye yeni dahil oldu.
2024'de de listeye girmeyi başaran spor kulüplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise sırasıyla 73., 75., 86. ve 93. sıralarda kendilerine yer buldu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın