iPhone 11 Kullanıcılarını Sevindiren Haber: iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu!
iPhone 11 Kullanıcılarını Sevindiren Haber: iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu!
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Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2024 etkinliği ile beraber yeni işletim sistemi iOS 18'i duyurdu.
Yapay zeka destekli özellikleriyle pek çok kullanıcının beğenisini kazanan iOS 18'e güncellenecek iPhone modelleri de bugün itibariyle netlik kazandı.
İşte iOS 18 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri:
Yeni iOS 18'in ilk beta sürümü, yakın zamanda geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 ile birlikte Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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