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iPhone 11 Kullanıcılarını Sevindiren Haber: iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu!

iPhone 11 Kullanıcılarını Sevindiren Haber: iOS 18 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu!

Apple Akıllı telefon iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 22:01

Apple'ın bugün düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde ilk kez tanıttığı iOS 18 işletim sistemine güncellenecek iPhone modelleri belli oldu.

İşte listede👇

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Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2024 etkinliği ile beraber yeni işletim sistemi iOS 18'i duyurdu.

Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2024 etkinliği ile beraber yeni işletim sistemi iOS 18'i duyurdu.

iOS 18 ile birlikte gelen tüm özellikler:

Yapay zeka destekli özellikleriyle pek çok kullanıcının beğenisini kazanan iOS 18'e güncellenecek iPhone modelleri de bugün itibariyle netlik kazandı.

Yapay zeka destekli özellikleriyle pek çok kullanıcının beğenisini kazanan iOS 18'e güncellenecek iPhone modelleri de bugün itibariyle netlik kazandı.

İşte iOS 18 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri:

İşte iOS 18 güncellemesi alacak tüm iPhone modelleri:

  • iPhone 15

  • iPhone 15 Plus

  • iPhone 15 Pro

  • iPhone 15 Pro Max

  • iPhone 14

  • iPhone 14 Plus

  • iPhone 14 Pro

  • iPhone 14 Pro Max

  • iPhone 13

  • iPhone 13 mini

  • iPhone 13 Pro

  • iPhone 13 Pro Max

  • iPhone 12

  • iPhone 12 mini

  • iPhone 12 Pro

  • iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro

  • iPhone 11 Pro Max

  • iPhone XS

  • iPhone XS Max

  • iPhone XR

  • iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)

Yeni iOS 18'in ilk beta sürümü, yakın zamanda geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 ile birlikte Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Yeni iOS 18'in ilk beta sürümü, yakın zamanda geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürümün ise iPhone 16 ile birlikte Eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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