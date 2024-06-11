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iOS 18'e Sosyal Medya Kullanıcılarından Mizahi Göndermeler!

iOS 18'e Sosyal Medya Kullanıcılarından Mizahi Göndermeler!

Akıllı telefon iOS Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 13:06

Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılan iOS 18, teknoloji dünyası kadar iPhone kullanıcılarının da ilgisini çekti. Merakla beklenen iOS 18'in yeni özelliklerini gören kullanıcılar, sosyal medya üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yaptılar. Özellikle de yeni güncellemeyi alamayanlar mizahi bakış açılarıyla yüzümüzü güldürdüler. 

İşte, detaylar...

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Yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan iOS 18 güncellemesini alabilecek en eski model, iPhone SE (2.nesil) oldu.

Yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan iOS 18 güncellemesini alabilecek en eski model, iPhone SE (2.nesil) oldu.

Detaylar Burada 👇

Haliyle bu duruma güncellemeden yararlanamayan eski kullanıcıların söyleyecekleri vardı. Tabii güncellemeyi beğenenler kadar, olaylara farklı perspektiflerden bakarak hepimizi güldürenler de oldu.

Haliyle bu duruma güncellemeden yararlanamayan eski kullanıcıların söyleyecekleri vardı. Tabii güncellemeyi beğenenler kadar, olaylara farklı perspektiflerden bakarak hepimizi güldürenler de oldu.

Hazırsanız şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇

Hazırsanız şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göz atalım. 👇
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"Güncellemeye ayak uydurmaya çalışan iPhone7" 👇

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'Bekle dedi gitti...' 👇

'Bekle dedi gitti...' 👇
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iOS 18 ve Android: Geç olmaması hiç olmamasından daha iyi 👇

Peki, siz iOS 18 ile yenilenen iPhone'unuz hakkında ne düşünüyorsunuz?👇

Peki, siz iOS 18 ile yenilenen iPhone'unuz hakkında ne düşünüyorsunuz?👇
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Yorumlarda buluşalım!

iOS 18 ile iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor? 👇

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