iOS 18'e Sosyal Medya Kullanıcılarından Mizahi Göndermeler!

Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtılan iOS 18, teknoloji dünyası kadar iPhone kullanıcılarının da ilgisini çekti. Merakla beklenen iOS 18'in yeni özelliklerini gören kullanıcılar, sosyal medya üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yaptılar. Özellikle de yeni güncellemeyi alamayanlar mizahi bakış açılarıyla yüzümüzü güldürdüler.

İşte, detaylar...