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iPhone'lar iOS 18 ile Birlikte Şarjı Bitip Kapandıklarında Bile Güncel Saati Göstermeye Devam Edecek!

iPhone'lar iOS 18 ile Birlikte Şarjı Bitip Kapandıklarında Bile Güncel Saati Göstermeye Devam Edecek!

Apple Akıllı telefon iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 14:45

iOS 18'e güncellenen iPhone modelleri, şarjı bittiği için kapanmış olsa bile güncel saati göstermeye devam edecek.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/iOSBeta/comm...
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Apple'ın bu hafta başında resmi olarak tanıttığı yeni iOS 18'in, sahip olduğu kapsamlı özelliklerin yanında minimal kalan ancak oldukça kullanışlı bir yeniliği daha iPhone'lara getirdiği ortaya çıktı.

Apple'ın bu hafta başında resmi olarak tanıttığı yeni iOS 18'in, sahip olduğu kapsamlı özelliklerin yanında minimal kalan ancak oldukça kullanışlı bir yeniliği daha iPhone'lara getirdiği ortaya çıktı.

iOS 18'in öne çıkan özellikleri:

Geçtiğimiz günlerde yeni işletim sisteminin beta sürümünü kullanmaya başlayan bir Reddit kullanıcısı, iOS 18'e güncellediği iPhone'unun şarjı bitip kapandıktan sonra bile güncel saati gösterdiğini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni işletim sisteminin beta sürümünü kullanmaya başlayan bir Reddit kullanıcısı, iOS 18'e güncellediği iPhone'unun şarjı bitip kapandıktan sonra bile güncel saati gösterdiğini paylaştı.

Kullanıcının paylaştığı görüntüye göre, iOS 18'e güncellenen iPhone'lar bundan böyle kapalı haldeyken bile ekranın sol üst köşesi üzerinden saatin kaç olduğunu gösterebilecek. ⬇️

Kullanıcının paylaştığı görüntüye göre, iOS 18'e güncellenen iPhone'lar bundan böyle kapalı haldeyken bile ekranın sol üst köşesi üzerinden saatin kaç olduğunu gösterebilecek. ⬇️

iOS 18 ile birlikte yeni gelen özelliğin ilk bakışta oldukça küçük bir değişiklik olduğu düşünülse de pek çok kullanıcının zor zamanlarında işine yarayabileceğini söyleyebiliriz.

iOS 18 ile birlikte yeni gelen özelliğin ilk bakışta oldukça küçük bir değişiklik olduğu düşünülse de pek çok kullanıcının zor zamanlarında işine yarayabileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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