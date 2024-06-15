Apple, Binlerce Kadın Çalışanına Daha Düşük Ücret Ödemesi Nedeniyle Dava Edildi!
Apple, Binlerce Kadın Çalışanına Daha Düşük Ücret Ödemesi Nedeniyle Dava Edildi!
Kaynak: https://www.reuters.com/technology/ap...
Apple, Kaliforniya'daki 12 binden fazla kadın çalışanına aynı pozisyondaki erkek çalışanlara kıyasla daha düşük ücret vermekle suçlanıyor.👇
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Son günlerde imza attığı yapay zeka atılımıyla teknolojiseverlerin beğenisini kazanan Apple, ABD’de yeni bir toplu dava ile karşı karşıya.
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Ünlü teknoloji devi, Kaliforniya'da sayıları 12 bini geçen kadın çalışanına, benzer işlerde çalışan erkeklere kıyasla daha düşük ücret ödemesi gerekçesiyle dava edildi.
İlk olarak Apple'da on yılı aşkın bir süredir çalışan iki kadının açtığı davada, şirketin mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerindeki kadın çalışanlara kasıtlı olarak daha düşük ücret ödediği iddia ediliyor.
Söylentilere göre, dev firma çalışanlarının başlangıç ücretlerini bir önceki işlerindeki maaşlarına veya maaş beklentilerine dayandırıyor. Bu durumun da kadınlar için daha düşük ücret oranlarıyla sonuçlandığı belirtiliyor. Açılan davada ayrıca, Apple'ın zam ve ikramiyelerde de kadınlara daha düşük miktarlarda ödeme yaptığı söyleniyor.
Konu ile ilgili olarak 2017'den bu yana cinsiyete dayalı ücret eşitliğinin dikkate alındığını söyleyen Apple, yaptığı açıklamada her yıl ekip üyelerinin eşit ücret alıp almadığını incelemek için şirket dışından bir uzmanla çalıştıklarının altını çiziyor.
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Ek olarak Apple'ın "yetenekli" olduğu düşünülen çalışanlarına daha fazla ödeme yaparak onları ödüllendirdiği, ancak bu uygulamanın orantısız bir şekilde erkekleri kapsadığı da ortaya atılan iddialar arasında.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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