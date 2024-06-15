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Google'ın İsminin Nasıl Ortaya Çıktığını Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!

Google'ın İsminin Nasıl Ortaya Çıktığını Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.06.2024 - 18:31

Dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google, 1998 yılında girdi hayatımıza. Günlük ortalama 3,5 milyar civarında arama yapılan Google'ın ismi ise ilk kurulduğunda Google değildi! 

Peki Google ne anlama geliyor, Google'ın ilk ismi neydi? Gelin bir bakalım.

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Dünyanın en popüler arama motoru olan Google'da her gün yaklaşık 3,5 milyar arama yapılıyor.

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google'da her gün yaklaşık 3,5 milyar arama yapılıyor.

1998 yılında kurulan Google, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından geliştirilmişti. Bu iki yakın arkadaşın amacı aslında interneti daha geniş kitlelere ulaştırmaktı.

Larry Page ve Sergey Brin, daha çok insanın bilgiye daha kolay erişim sağlamasını amaçlayarak Google'ı hayata geçirdi.

Larry Page ve Sergey Brin, daha çok insanın bilgiye daha kolay erişim sağlamasını amaçlayarak Google'ı hayata geçirdi.

Şimdilerde bir şeyi internet üzerinden araştırmak için bile 'Googlelamak' deyimini kullanıyoruz. Google, dilimize işte bu denli yerleşti. Fakat gelin görün ki, Google'ın adı aslında yanlışlıkla ortaya çıkmıştı!

Bugün herkesin kullandığı Google'ın ilk adı aslında BackRub'tı.

Bugün herkesin kullandığı Google'ın ilk adı aslında BackRub'tı.

BackRub isminin seçilme nedeni ise, bu arama motorunun web üzerindeki 'backlink'lere ya da web sitelerinin birbirlerine nasıl bağlantı verdiklerine odaklanması, bilginin nereden geldiğini, hangi sitelerin güvenilir olduğunu ve hangi konularda olduğunu söylemesinden kaynaklanıyordu. BackRub, web sitelerini elde ettiği sonuçlara göre sıralıyordu. 

BackRub kullanılmaya başladıktan yaklaşık 1 yıl sonra ise isim değişikliği yapılması konusunda karar alındı.

BackRup ismini değiştirmek isteyen Larry Page ve Sergey Brin, ilk olarak 'googolplex' isminde daha sonra da 'googol' isminde karar kalmıştı.

BackRup ismini değiştirmek isteyen Larry Page ve Sergey Brin, ilk olarak 'googolplex' isminde daha sonra da 'googol' isminde karar kalmıştı.

Büyük sayılara işaret eden bu 'googol' kelimesi, her ikisi tarafından da kabul görmüştü. Fakat bu 'googol' kelimesinin daha önce bir web sitesi tarafından alınıp alınmadığı kontrol edilirken bir yazım hatası yapılmış ve isim 'google' olarak aratılmıştı.

Google isminin tescillenmesiyle birlikte, bugün kullandığımız 'googlelamak' deyimi de üretilmiş oldu.

Googol kelimesinin anlamını merak edenleri de aydınlatmadan bitirmeyelim. Googol, 1'in ardına eklenen 100 adet sıfırla elde edilen sayıdır. Google'a göre bu terim, aslında Google'ın misyonunu da tam olarak yansıtır!

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