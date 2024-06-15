Google'ın İsminin Nasıl Ortaya Çıktığını Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!
Google'ın İsminin Nasıl Ortaya Çıktığını Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!
Dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google, 1998 yılında girdi hayatımıza. Günlük ortalama 3,5 milyar civarında arama yapılan Google'ın ismi ise ilk kurulduğunda Google değildi!
Peki Google ne anlama geliyor, Google'ın ilk ismi neydi? Gelin bir bakalım.
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Dünyanın en popüler arama motoru olan Google'da her gün yaklaşık 3,5 milyar arama yapılıyor.
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Larry Page ve Sergey Brin, daha çok insanın bilgiye daha kolay erişim sağlamasını amaçlayarak Google'ı hayata geçirdi.
Bugün herkesin kullandığı Google'ın ilk adı aslında BackRub'tı.
BackRup ismini değiştirmek isteyen Larry Page ve Sergey Brin, ilk olarak 'googolplex' isminde daha sonra da 'googol' isminde karar kalmıştı.
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