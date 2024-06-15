Google'ın İsminin Nasıl Ortaya Çıktığını Bugüne Kadar Hiç Duymadınız!

Büyük sayılara işaret eden bu 'googol' kelimesi, her ikisi tarafından da kabul görmüştü. Fakat bu 'googol' kelimesinin daha önce bir web sitesi tarafından alınıp alınmadığı kontrol edilirken bir yazım hatası yapılmış ve isim 'google' olarak aratılmıştı.

Google isminin tescillenmesiyle birlikte, bugün kullandığımız 'googlelamak' deyimi de üretilmiş oldu.

Googol kelimesinin anlamını merak edenleri de aydınlatmadan bitirmeyelim. Googol, 1'in ardına eklenen 100 adet sıfırla elde edilen sayıdır. Google'a göre bu terim, aslında Google'ın misyonunu da tam olarak yansıtır!