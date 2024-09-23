450 Milyon Işık Yılı Uzakta İki Galaksi Yüz Milyonlarca Yıl Süren Devasa Dansla Çarpıştı

Evrenin derinliklerinde tam 450 milyon ışık yılı uzaklıkta nefes kesici bir olay yaşandı. İki galaksinin yüz milyonlarca yıl süren devasa dansı çarpışmayla sonuçlandı. NASA'nın paylaşımına göre bu çarpışma evrene dair önemli bilgiler sunuyor.

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