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450 Milyon Işık Yılı Uzakta İki Galaksi Yüz Milyonlarca Yıl Süren Devasa Dansla Çarpıştı

450 Milyon Işık Yılı Uzakta İki Galaksi Yüz Milyonlarca Yıl Süren Devasa Dansla Çarpıştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 14:13

Evrenin derinliklerinde tam 450 milyon ışık yılı uzaklıkta nefes kesici bir olay yaşandı. İki galaksinin yüz milyonlarca yıl süren devasa dansı çarpışmayla sonuçlandı. NASA'nın paylaşımına göre bu çarpışma evrene dair önemli bilgiler sunuyor. 

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450 milyon ışık yılı uzaklıkta iki galaksi yüz milyonlarca yıl süren bir dansla çarpıştı. Devasa çarpışma NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kameraları tarafından görüntülendi.👇🏻

450 milyon ışık yılı uzaklıkta iki galaksi yüz milyonlarca yıl süren bir dansla çarpıştı. Devasa çarpışma NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kameraları tarafından görüntülendi.👇🏻

ARP 107'nin görüntüsü yıldız oluşumu ve bu iki galaksinin yüz milyonlarca yıl önce nasıl çarpıştığı hakkında önemli bilgiler veriyor.

NASA tarafından paylaşılan görsellerde bulunan beyaz bölgeler eski yıldızları ve bu yıldızların oluşturduğu köprüyü gösteriyor.

NASA tarafından paylaşılan görsellerde bulunan beyaz bölgeler eski yıldızları ve bu yıldızların oluşturduğu köprüyü gösteriyor.

Bu yeni görüntü, sağda bulunan büyük sarmal galaksinin tam merkezinde yer alan devasa kütleli kara deliği net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu galaktik birleşme daha önce bu kadar net görüntülenmemişti. Çarpışmanın etkisiyle birleşen gaz bulutlarıyla yeni yıldızlar doğuyor.

Bu galaktik birleşme daha önce bu kadar net görüntülenmemişti. Çarpışmanın etkisiyle birleşen gaz bulutlarıyla yeni yıldızlar doğuyor.

Kuzey Arizona Üniversitesi'nden astrofizikçi Diego Munoz galaksilerin çarpışmasının normal bir durum olduğunu ve tehdit oluşturmadığını belirtti. Delaware Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sally Dodson-Robinson ise yıldızların birbiriyle çarpışma ihtimalinin ne kadar olduğunu şu sözlerle özetledi:

Kuzey Arizona Üniversitesi'nden astrofizikçi Diego Munoz galaksilerin çarpışmasının normal bir durum olduğunu ve tehdit oluşturmadığını belirtti. Delaware Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sally Dodson-Robinson ise yıldızların birbiriyle çarpışma ihtimalinin ne kadar olduğunu şu sözlerle özetledi:

'Güneşi bir kum tanesi boyutuna getirirseniz, en yakın yıldıza olan mesafe kilometrelerle ölçülür.'

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