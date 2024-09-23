450 Milyon Işık Yılı Uzakta İki Galaksi Yüz Milyonlarca Yıl Süren Devasa Dansla Çarpıştı
450 Milyon Işık Yılı Uzakta İki Galaksi Yüz Milyonlarca Yıl Süren Devasa Dansla Çarpıştı
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450 milyon ışık yılı uzaklıkta iki galaksi yüz milyonlarca yıl süren bir dansla çarpıştı. Devasa çarpışma NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kameraları tarafından görüntülendi.👇🏻
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NASA tarafından paylaşılan görsellerde bulunan beyaz bölgeler eski yıldızları ve bu yıldızların oluşturduğu köprüyü gösteriyor.
Bu galaktik birleşme daha önce bu kadar net görüntülenmemişti. Çarpışmanın etkisiyle birleşen gaz bulutlarıyla yeni yıldızlar doğuyor.
Kuzey Arizona Üniversitesi'nden astrofizikçi Diego Munoz galaksilerin çarpışmasının normal bir durum olduğunu ve tehdit oluşturmadığını belirtti. Delaware Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sally Dodson-Robinson ise yıldızların birbiriyle çarpışma ihtimalinin ne kadar olduğunu şu sözlerle özetledi:
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