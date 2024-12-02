Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yemek Ücreti Hesaplamasında Değişiklik Yapıldı!
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yemek Ücreti Hesaplamasında Değişiklik Yapıldı!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara gidildi. İşyerinde yemek çıkarmayan işletmelerle ilgili ödemelerde yönetmelik değişti. Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kalktı.
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil oldu.
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Yeni düzenlemede yemek bedeli hesaplanmasında değişiklik var. Bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.
Değişikliğe gidilmeden önce yemek bedeli için yönetmelikte yer alan bölüm şöyleydi: 👇🏻
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan maddede ise şu ifadeler yer aldı: 👇🏻
Yeni yönetmeliğe ilişkin karar 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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