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Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yemek Ücreti Hesaplamasında Değişiklik Yapıldı!

Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yemek Ücreti Hesaplamasında Değişiklik Yapıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
02.12.2024 - 08:37

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara gidildi. İşyerinde yemek çıkarmayan işletmelerle ilgili ödemelerde yönetmelik değişti.  Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kalktı.

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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil oldu.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil oldu.

Yeni düzenlemede yemek bedeli hesaplanmasında değişiklik var. Bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

Yeni düzenlemede yemek bedeli hesaplanmasında değişiklik var. Bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

Değişikliğe gidilmeden önce yemek bedeli için yönetmelikte yer alan bölüm şöyleydi: 👇🏻

Değişikliğe gidilmeden önce yemek bedeli için yönetmelikte yer alan bölüm şöyleydi: 👇🏻

'İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı'

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan maddede ise şu ifadeler yer aldı: 👇🏻

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan maddede ise şu ifadeler yer aldı: 👇🏻

'İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı.'

Yeni yönetmeliğe ilişkin karar 👇🏻

Yeni yönetmeliğe ilişkin karar 👇🏻

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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