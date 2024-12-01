Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi, İstanbul Çok Altta Kaldı!
Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi, İstanbul Çok Altta Kaldı!
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Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos tarafından derlenen "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporu, şehirleri yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre sıraladı.
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30 ülkede 22 bin kişiyle yapılan bir anketi kapsayan rapora göre, dünyanın en iyi 10 şehrinin 6'sı Avrupa'da yer alıyor.
"2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporuna göre İstanbul, listenin 28. sırasında yer alıyor. İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde ise 10. sırada. İşte 2025 Dünya'nın En İyi Şehirleri sıralamasında ilk 10 sıra 👇🏻
10. Sydney - Avustralya
9. Berlin - Almanya
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8. Barcelona - İspanya
7. Madrid - İspanya
6. Roma - İtalya
5. Singapur
4. Tokyo - Japonya
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3. Paris - Fransa
2. New York - ABD
1. Londra - İngiltere
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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