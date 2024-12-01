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Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi, İstanbul Çok Altta Kaldı!

Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi, İstanbul Çok Altta Kaldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
01.12.2024 - 16:42

'2025 Dünyanın En İyi Şehirleri' raporu açıklandı. Londra, 2025 Dünya'nın En İyi Şehirleri sıralamasında bir kez daha zirveye oturdu ve üst üste 10'uncu kez ilk sıranın sahibi oldu. İstanbul ise listenin 25'inci sırasında kendisine yer bulabildi. 

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Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos tarafından derlenen "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporu, şehirleri yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre sıraladı.

Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos tarafından derlenen "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporu, şehirleri yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre sıraladı.

30 ülkede 22 bin kişiyle yapılan bir anketi kapsayan rapora göre, dünyanın en iyi 10 şehrinin 6'sı Avrupa'da yer alıyor.

30 ülkede 22 bin kişiyle yapılan bir anketi kapsayan rapora göre, dünyanın en iyi 10 şehrinin 6'sı Avrupa'da yer alıyor.

"2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporuna göre İstanbul, listenin 28. sırasında yer alıyor. İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde ise 10. sırada. İşte 2025 Dünya'nın En İyi Şehirleri sıralamasında ilk 10 sıra 👇🏻

"2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporuna göre İstanbul, listenin 28. sırasında yer alıyor. İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde ise 10. sırada. İşte 2025 Dünya'nın En İyi Şehirleri sıralamasında ilk 10 sıra 👇🏻

10. Sydney - Avustralya

10. Sydney - Avustralya

9. Berlin - Almanya

9. Berlin - Almanya
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8. Barcelona - İspanya

8. Barcelona - İspanya

7. Madrid - İspanya

7. Madrid - İspanya

6. Roma - İtalya

6. Roma - İtalya

5. Singapur

5. Singapur

4. Tokyo - Japonya

4. Tokyo - Japonya
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3. Paris - Fransa

3. Paris - Fransa

2. New York - ABD

2. New York - ABD

1. Londra - İngiltere

1. Londra - İngiltere

Peki siz listeyi nasıl buldunuz? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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