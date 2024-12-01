Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi, İstanbul Çok Altta Kaldı!

'2025 Dünyanın En İyi Şehirleri' raporu açıklandı. Londra, 2025 Dünya'nın En İyi Şehirleri sıralamasında bir kez daha zirveye oturdu ve üst üste 10'uncu kez ilk sıranın sahibi oldu. İstanbul ise listenin 25'inci sırasında kendisine yer bulabildi.