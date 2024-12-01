Başdanışmandan 'İstisnai Adaylık' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Formülü Yazdı!
Başdanışmandan 'İstisnai Adaylık' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Formülü Yazdı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘istisnai adaylık’ çerçevesinde bir kez daha aday olmasının hukuki olduğunu savundu. Uçum'a göre, 2027’nin ikinci yarısında, 360 milletvekili ile seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir defa daha, yani son kez aday olabilir.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini savunan Uçum, "Anayasaya göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir (Anayasa m. 116/3). Bu adaylık hali iki dönem kuralının istisnasıdır. Bu nedenle ‘istisnai adaylık’ denir" ifadelerini kullandı.
Uçum paylaşımında şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan için istisnai adaylık imkanı ancak ilgili anayasal hükmün işletilmesiyle olabilir. Buna karar verme yetkisi TBMM’dedir. Meclis 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak genel seçimlerden önce, örneğin 2027’nin ikinci yarısında, 360 milletvekili ile seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir defa daha, yani son kez aday olabilir."
Mehmet Uçum'un paylaşımı 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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