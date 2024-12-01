Başdanışmandan 'İstisnai Adaylık' Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Formülü Yazdı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘istisnai adaylık’ çerçevesinde bir kez daha aday olmasının hukuki olduğunu savundu. Uçum'a göre, 2027’nin ikinci yarısında, 360 milletvekili ile seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir defa daha, yani son kez aday olabilir.