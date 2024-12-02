DMM'den Açıklama: Nazım Hikmet'in Kitapları Halk Kütüphaneleri'nden Kaldırıldı mı?
DMM'den Açıklama: Nazım Hikmet'in Kitapları Halk Kütüphaneleri'nden Kaldırıldı mı?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Nazım Hikmet'in kitaplarının Halk Kütüphaneleri’nden kaldırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM'den yapılan açıklamada, 'Bahse konu eser Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonudur. Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır.' ifadeleri yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphaneleri yetkililerine, Nazım Hikmet’in 'Kuvayi Milliye Destanı' isimli kitabına ilişkin e-posta gittiğini dile getirmişti. E-posta'da Nazım Hikmet'in kitabının 'uygunsuz içerik' olarak belirtildiği öne sürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu haber için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. Açıklamada Halk Kütüphaneleri'nde Nazım Hikmet kitaplarına ilişkin bir yasak olmadığı vurgulandı.
DMM, bahse konu olan kitabın Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan Nuri Kurtcebe’ye ait bir çizgi roman versiyonu olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada kitabın 'cinsel içerikli tasvirler' taşıdığı gerekçesiyle genel erişim alanından, çocukların ulaşamayacağı bölümlere alındığı ve kütüphanelerdeki varlığını sürdürdüğü belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın