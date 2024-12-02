Yeni Şafak Yazarından Dikkat Çeken "Suriye'de Neler Oluyor?" Yazısı: Operasyonların Arkasındaki Güç Kim?
Yeni Şafak Yazarından Dikkat Çeken "Suriye'de Neler Oluyor?" Yazısı: Operasyonların Arkasındaki Güç Kim?
Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün Suriye'de olup bitenlere dair bugün kaleme aldığı yazı oldukça dikkat çekti. Öğün, Halep'te yaşananların arkasında ABD-İngiltere-İsrail ve Suudi Arabistan'ın bulunduğunu belirtirken, HTŞ ve lideri Cevlani'ye ayrı parantez açtı, Türkiye'ye bazı uyarılarda bulundu. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
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Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ele geçirdiler.
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Bu süreçte Türkiye’nin gözü sürekli olarak YPG'nin üzerinde oldu. Esed rejimi çekilirken kontrolündeki bazı alanlar YPG’ye geçti. Ancak Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyon ile Halep Havaalanı geri alındı.
Yaşanan gelişmeler sonrası Yeni Şafak yazarı Siyaset Bilimci Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oldukça dikkat çeken bir yazı geldi.
Süleyman Seyfi Öğün'e göre harekatın arında ABD-İngiltere-İsrâil üçlüsü var. Öğün ayrıca bu üçlüye Suudi Arabistan'ı da dahil ediyor.
Yazıdaki bir diğer dikkat çekici nokta ise Rusya'nın tüm bu yaşananlara rağmen bürünmüş olduğu sesizlik. Öğün yazısında bu kısıma da ayrı bir parantez açtı: 👇🏻
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Yazıda "Pekiyi, bu safahatta Türkiye’nin durumu nedir?" diye ayrı bir de bölüm veren deneyimli yazar, özellikle HTŞ konusunda Türkiye'ye dikkat çekici uyarılar yaptı: 👇🏻
"İlk olarak tıpkı PYD gibi HTŞ’nin bir CENTCOM-MI6-MOSSAD yapımı olduğunu asla unutmamak gerekir. Cevlani’ye takım elbise giydirip Batılı TV’lerde mülâkat yaptırmayı, HTŞ’nin, kirli ISIS ve Al Nusrâ geçmişinden arınmış olan Esad karşıtı ılımlı mücâhitlerin teşkilatı olduğu yolundaki örtük mesajları.. neye yoracağız?"
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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