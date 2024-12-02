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Yeni Şafak Yazarından Dikkat Çeken "Suriye'de Neler Oluyor?" Yazısı: Operasyonların Arkasındaki Güç Kim?

Yeni Şafak Yazarından Dikkat Çeken "Suriye'de Neler Oluyor?" Yazısı: Operasyonların Arkasındaki Güç Kim?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
02.12.2024 - 15:48

Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün Suriye'de olup bitenlere dair bugün kaleme aldığı yazı oldukça dikkat çekti. Öğün, Halep'te yaşananların arkasında ABD-İngiltere-İsrail ve Suudi Arabistan'ın bulunduğunu belirtirken, HTŞ ve lideri Cevlani'ye ayrı parantez açtı, Türkiye'ye bazı uyarılarda bulundu. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

Kaynak:Yeni Şafak-Süleyman Seyfi Öğün

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Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ele geçirdiler.

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ele geçirdiler.

HTŞ lideri Ebu Muhammed Cevlani, Halep’tekilerin can ve mal güvenliğinin teminatları altında olduğunu açıkladı. Gayrimüslimlere ve farklı din ve mezhepten olanlara dokunulmayacağı yönünde güvence verdi.

Bu süreçte Türkiye’nin gözü sürekli olarak YPG'nin üzerinde oldu. Esed rejimi çekilirken kontrolündeki bazı alanlar YPG’ye geçti. Ancak Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyon ile Halep Havaalanı geri alındı.

Bu süreçte Türkiye’nin gözü sürekli olarak YPG'nin üzerinde oldu. Esed rejimi çekilirken kontrolündeki bazı alanlar YPG’ye geçti. Ancak Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyon ile Halep Havaalanı geri alındı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Yeni Şafak yazarı Siyaset Bilimci Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oldukça dikkat çeken bir yazı geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Yeni Şafak yazarı Siyaset Bilimci Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oldukça dikkat çeken bir yazı geldi.

Süleyman Seyfi Öğün'e göre harekatın arında ABD-İngiltere-İsrâil üçlüsü var. Öğün ayrıca bu üçlüye Suudi Arabistan'ı da dahil ediyor.

Süleyman Seyfi Öğün'e göre harekatın arında ABD-İngiltere-İsrâil üçlüsü var. Öğün ayrıca bu üçlüye Suudi Arabistan'ı da dahil ediyor.

'Kitabın ortasından başlayalım. Kanaatime göre bu harekât doğrudan bir ABD-İngiltere-İsrâil imâlidir. Kristal Küre’ye el basmış Arap dünyâsı ve nihâi tahlilde İran’ın ezilmesini arzu eden Suudları da hesâba katıyoruz. Bu gelişmenin daha makro ölçekteki hedefinde İran’ın kurduğu Şiî Hilâlini ortadan kaldırmak vardır.'

Yazıdaki bir diğer dikkat çekici nokta ise Rusya'nın tüm bu yaşananlara rağmen bürünmüş olduğu sesizlik. Öğün yazısında bu kısıma da ayrı bir parantez açtı: 👇🏻

Yazıdaki bir diğer dikkat çekici nokta ise Rusya'nın tüm bu yaşananlara rağmen bürünmüş olduğu sesizlik. Öğün yazısında bu kısıma da ayrı bir parantez açtı: 👇🏻

'Rusya bugüne kadar İsrâil’in Sûriye saldırılarına karşı herhangi bir tepki göstermedi. Doğrusu, Rusya ile İsrâil arasında örtük bir anlaşma olduğunu düşünmek için çok sebep var. Evet, Rusya, sık sık HTŞ’nin kalesi olan İdlib’’i bombalıyordu. Lâkin, HTŞ’nin hurucvârî harekâtı karşısında, en azından şimdiye kadar fazlaca bir tepki vermedi.' 

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Yazıda "Pekiyi, bu safahatta Türkiye’nin durumu nedir?" diye ayrı bir de bölüm veren deneyimli yazar, özellikle HTŞ konusunda Türkiye'ye dikkat çekici uyarılar yaptı: 👇🏻

Yazıda "Pekiyi, bu safahatta Türkiye’nin durumu nedir?" diye ayrı bir de bölüm veren deneyimli yazar, özellikle HTŞ konusunda Türkiye'ye dikkat çekici uyarılar yaptı: 👇🏻

'HTŞ devreye girdi. Türkiye dikkâtli bir şekilde, bunun kendisiyle alâkalı olmadığını bildirdi. Doğru da yaptı. Bununla berâber, bu rüzgârdan faydalanarak Tel Rıfat’taki PKK varlığını sona erdirecek, muhtemelen buna Münbiç’i de dâhil edecek bir SMO harekâtını devreye soktu. Buna da diyecek bir şey yok. Fırat’ın batısındaki PKK varlığını tasfiye etmek, Türkiye açısından son derecede kazanımlı olacaktır. Ama dikkat edilmesi gereken bâzı hususlar olduğunu düşünüyorum.'

"İlk olarak tıpkı PYD gibi HTŞ’nin bir CENTCOM-MI6-MOSSAD yapımı olduğunu asla unutmamak gerekir. Cevlani’ye takım elbise giydirip Batılı TV’lerde mülâkat yaptırmayı, HTŞ’nin, kirli ISIS ve Al Nusrâ geçmişinden arınmış olan Esad karşıtı ılımlı mücâhitlerin teşkilatı olduğu yolundaki örtük mesajları.. neye yoracağız?"

"İlk olarak tıpkı PYD gibi HTŞ’nin bir CENTCOM-MI6-MOSSAD yapımı olduğunu asla unutmamak gerekir. Cevlani’ye takım elbise giydirip Batılı TV’lerde mülâkat yaptırmayı, HTŞ’nin, kirli ISIS ve Al Nusrâ geçmişinden arınmış olan Esad karşıtı ılımlı mücâhitlerin teşkilatı olduğu yolundaki örtük mesajları.. neye yoracağız?"

'Biz PKK militanlarının sigaralarını yere atmayan, yere dökülen küllerini bile toplayan, kadınlara çok eşitlikçi ve saygılı bakan çağdaş zihniyetli pırıl pırıl gençler olduğu masallarıyla yeteri kadar şerbetlendik. İsrâil’in Gazze’de yaptığı soykırıma ses çıkarmayan HTŞ, PYD ile uzlaşıp karşımıza çıkarsa ne yapacağız?

Unutmayalım ki, sâdece İran değil, Türkiye de Ortadoğu’dan tecrit edilmek isteniyor. Aman dikkat…'  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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