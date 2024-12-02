Yeni Şafak Yazarından Dikkat Çeken "Suriye'de Neler Oluyor?" Yazısı: Operasyonların Arkasındaki Güç Kim?

'HTŞ devreye girdi. Türkiye dikkâtli bir şekilde, bunun kendisiyle alâkalı olmadığını bildirdi. Doğru da yaptı. Bununla berâber, bu rüzgârdan faydalanarak Tel Rıfat’taki PKK varlığını sona erdirecek, muhtemelen buna Münbiç’i de dâhil edecek bir SMO harekâtını devreye soktu. Buna da diyecek bir şey yok. Fırat’ın batısındaki PKK varlığını tasfiye etmek, Türkiye açısından son derecede kazanımlı olacaktır. Ama dikkat edilmesi gereken bâzı hususlar olduğunu düşünüyorum.'