Adana’da Maskeli Kişi Terör Estirdi: Kadın Güvenlik Görevlisini Silahla Tehdit Etti
Adana’da Maskeli Kişi Terör Estirdi: Kadın Güvenlik Görevlisini Silahla Tehdit Etti
Adana’da akşam saatlerinde bir siteye gelen yüzü maskeli kişi, yere benzin dökerek yangın çıkardı. Şahıs, kadın güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek, sitede oturan aradığı kişiyi çağırmasını söyledi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yaklamak için çalışma başlattı.
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Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde silahla siteye gelen bir kişi, elindeki benzini yere döküp ateşe verdi.
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Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, sitede aradığı kişiyi çağırmasını söyledi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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