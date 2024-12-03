onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adana’da Maskeli Kişi Terör Estirdi: Kadın Güvenlik Görevlisini Silahla Tehdit Etti

Adana’da Maskeli Kişi Terör Estirdi: Kadın Güvenlik Görevlisini Silahla Tehdit Etti

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2024 - 21:21

Adana’da akşam saatlerinde bir siteye gelen yüzü maskeli kişi, yere benzin dökerek yangın çıkardı. Şahıs, kadın güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek, sitede oturan aradığı kişiyi çağırmasını söyledi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yaklamak için çalışma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde silahla siteye gelen bir kişi, elindeki benzini yere döküp ateşe verdi.

Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde silahla siteye gelen bir kişi, elindeki benzini yere döküp ateşe verdi.

Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, sitede aradığı kişiyi çağırmasını söyledi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, sitede aradığı kişiyi çağırmasını söyledi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İşte Adana’da yaşanan korku dolu anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın