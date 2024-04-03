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Abdullah Zeydan Kimdir? DEM Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın Siyasi Kariyeri

Abdullah Zeydan Kimdir? DEM Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın Siyasi Kariyeri

Van seçim DEM Parti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.04.2024 - 23:03

Türkiye'nin sandığa gittiği 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından bazı illerin belediye başkanları ve adayları dikkat çekti. Van'da DEM Parti'nin Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Zeydan da onlardan biriydi. Peki, Abdullah Zeydan kimdir? Seçimde yüzde 55 oranında oy alan Zeydan'ın mazbatası verildi mi? 

İşte, detaylar...

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Abdullah Zeydan Kimdir?

Abdullah Zeydan Kimdir?

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. Zeydan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Hakkari, Yüksekova'da tamamladı. Daha sonra Uluslararası Amerika Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Abdullah Zeydan'ın Kariyeri

Abdullah Zeydan'ın Kariyeri

Abdullah Zeydan, kariyer hayatına mimar olarak başladı. Kariyeri boyunca mimar, şantiye şefi, müteahhit olarak görev yapan Zeydan, 2015 yılında siyaset sahnesinde yerini aldı. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimlerde Hakkari'den milletvekili adayı oldu. 

Zeydan, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Hakların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari Milletvekili olarak seçildi.  

Evli ve üç çocuk babası olan Abdullah Zeydan'ın ailesi de siyasetle iç içe. Babası Mustafa Zeydan ve kardeşi Rüstem Zeydan da daha önce Hakkari milletvekili olarak görev yaptı.

Abdullah Zeydan Neden Tutuklandı? Abdullah Zeydan Ne Zaman Tahliye Edildi?

Abdullah Zeydan Neden Tutuklandı? Abdullah Zeydan Ne Zaman Tahliye Edildi?

2016 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa'ya eklenen bir madde sonucunda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri arasında bulunan Abdullah Zeydan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. 4 Kasım 2016'da gözaltına alınan Zeydan, aynı gün içerisinde tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' şeklindeki ifadesi ve bir eyleme katılması nedeniyle suçlu bulundu. Mahkeme, Zeydan'a 'terör örgütüne yardım' suçundan 5 yıl, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Zeydan'ın hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu ve Zeydan yeniden yargılandı. Yeniden yargılanma sonucunda cezası 3 yıla indirildi. Daha önce yattığı süre de göz önünde bulundurularak 6 Ocak 2022 tarihinde tahliye edildi.

Ancak, Adalet Bakanlığı 31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahali İdareler Seçimleri'nden önce 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar alarak, Zeydan'ın 2022 yılında aldığı memnu haklarına itiraz etti.

Abdullah Zeydan Mazbatasını Aldı mı?

Abdullah Zeydan Mazbatasını Aldı mı?

DEM Parti Van Bedediye Başkan adayı olan Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 tarihinde geçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 55,48 oranında oy aldı. Fakat 'seçime yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki adaya mazbatanın verilmesine karar verilmişti. 

AA'nın haberine göre, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirttiği açıklamada: 'Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek.' ifadelerine yer verdi.

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