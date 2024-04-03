Abdullah Zeydan Kimdir? DEM Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın Siyasi Kariyeri

DEM Parti Van Bedediye Başkan adayı olan Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 tarihinde geçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 55,48 oranında oy aldı. Fakat 'seçime yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki adaya mazbatanın verilmesine karar verilmişti.

AA'nın haberine göre, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirttiği açıklamada: 'Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek.' ifadelerine yer verdi.