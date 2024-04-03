Abdullah Zeydan Kimdir? DEM Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın Siyasi Kariyeri
Abdullah Zeydan Kimdir? DEM Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın Siyasi Kariyeri
Türkiye'nin sandığa gittiği 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından bazı illerin belediye başkanları ve adayları dikkat çekti. Van'da DEM Parti'nin Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Zeydan da onlardan biriydi. Peki, Abdullah Zeydan kimdir? Seçimde yüzde 55 oranında oy alan Zeydan'ın mazbatası verildi mi?
İşte, detaylar...
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Abdullah Zeydan Kimdir?
Abdullah Zeydan'ın Kariyeri
Abdullah Zeydan Neden Tutuklandı? Abdullah Zeydan Ne Zaman Tahliye Edildi?
Abdullah Zeydan Mazbatasını Aldı mı?
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