Bakanlıktan ABB’ye Para Cezası: Atık Sular Tuz Gölü’ne Deşarj Edilmiş!

“Atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı, ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza uygulanmıştır.”