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Bakanlıktan ABB’ye Para Cezası: Atık Sular Tuz Gölü’ne Deşarj Edilmiş!

Bakanlıktan ABB’ye Para Cezası: Atık Sular Tuz Gölü’ne Deşarj Edilmiş!

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 11:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) iki ihlal nedeniyle toplamda  5 milyon 130 bin 806 lira para cezası uyguladı. Bakanlık, ASKİ’nin düzgün şekilde arıtma yapılmayan atık suları Tuz Gölü’ne deşarj ettiği iddiasıyla para cezasını kesmiş.

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Murat Kurum’un başında olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesine para cezası uyguladı.

Murat Kurum’un başında olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesine para cezası uyguladı.

Bakanlık, Şereflikoçhisar’daki evsel atıkların belediye ait katı atık depolama yerinde muhafaza edildiğini ancak sahanın Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadığını tespit etti.

Bakanlık, Şereflikoçhisar’daki evsel atıkların belediye ait katı atık depolama yerinde muhafaza edildiğini ancak sahanın Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadığını tespit etti.

Bakanlığın yaptığı açıklamanın devamı ise şöyle 👇

Bakanlığın yaptığı açıklamanın devamı ise şöyle 👇

Atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı, ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza uygulanmıştır.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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