Emlak Konut Kampanyası Detayları Belli Oldu: Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?
Emlak Konut Kampanyası Detayları Belli Oldu: Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?
Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak konut kampanyasının detayları belli oldu. Yeni konut kampanyasının detayları Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklandı. Kampanya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projeyi kapsayacak.
Uygun kredi fırsatlarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Emlak Konut kampanyasının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler? İşte Emlak Konut Kampanyasının Detayları.
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Emlak Konut Kampanyası Ne zaman Başlıyor?
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Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?
Emlak Konut Kampanyası Ödemeleri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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