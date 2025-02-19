Emlak Konut Kampanyası Detayları Belli Oldu: Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada ödemeye dair şu örnek verildi: Örneğin İstanbul’da 6 milyon değerinde bir ev için ödeme nasıl gerçekleşecek?

6 milyon liralık ev için 60 ay vade ile aylık 61 bin 698 liradan taksit imkanı sağlayacak.