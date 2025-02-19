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Emlak Konut Kampanyası Detayları Belli Oldu: Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?

Emlak Konut Kampanyası Detayları Belli Oldu: Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 12:08

Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak konut kampanyasının detayları belli oldu. Yeni konut kampanyasının detayları Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklandı. Kampanya İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projeyi kapsayacak. 

Uygun kredi fırsatlarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Emlak Konut kampanyasının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Konut Kampanyası Başladı mı? Emlak Konut Başvuru Şartları Neler? İşte Emlak Konut Kampanyasının Detayları.

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Emlak Konut Kampanyası Ne zaman Başlıyor?

Emlak Konut Kampanyası Ne zaman Başlıyor?

Emlak Konut GYO'nun orta gelir grubuna yönelik hazırladığı kampanyanın detayları, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla belli oldu. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayan kampanya bugün başlarken, son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olacak.

Yeni konut kampanyasının detaylarını açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, vatandaşlara 3 farklı ödeme seçeneği sunulacağını belirtti.

Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?

Emlak Konut Başvuru Şartları Neler?

Ev sahibi olmak isteyen herkesin başvurabileceği kampanyaya dair 3 farklı ödeme seçeceği sunulacak. 

  • Birinci ödeme modeli: Vatandaşlar peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek. Aylık yüzde 0.99 vade farklı ile 60 aya kadar vade seçeceği sunulacak. 

  • İkinci ödeme modeli: İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçirebilecek. Yüzde 12 oranında kazanç elde eden satıcılar aynı zamanda aylık yüzde 1.29 vade farklı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. 

  • Üçüncü ödeme modeli: Ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunulacak. Leasing destekli finansman modelinde peşinat ödemeden veya alıcının tercih ettiği peşinat ile Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman desteği sunulacak.

Emlak Konut Kampanyası Ödemeleri

Emlak Konut Kampanyası Ödemeleri

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada ödemeye dair şu örnek verildi: Örneğin İstanbul’da 6 milyon değerinde bir ev için ödeme nasıl gerçekleşecek?

6 milyon liralık ev için 60 ay vade ile aylık 61 bin 698 liradan taksit imkanı sağlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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