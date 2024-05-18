Cannes'da Hediye Paketine Benzetilen Hande Erçel'den Afra Saraçoğlu'nun Destekleyici Yorumuna Cevap Geldi!
Cannes'da Hediye Paketine Benzetilen Hande Erçel'den Afra Saraçoğlu'nun Destekleyici Yorumuna Cevap Geldi!
Cannes Film Festivalinde giydiği kıyafetle tepki çeken Hande Erçel kısa sürede sosyal medya gündemine oturmuştu. Linç yiyen Erçel'e destek veren Afra Saraçoğlu'na teşekkür gecikmedi.
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Kariyerine başladığı ilk günlerden beri dilimizden bir an olsun düşmemiş, oyunculuk yeteneklerinden kıyafetlerine eleştirilmeyi sürdüren Hande Erçel şu sıralar Hakan Sabancı ile yaşadığı büyük aşk ile gündemde biliyorsunuz ki.
Gözde çiftimiz ne zaman kameralara birlikte yakalansa Erçel'in ya poz kestiği düşünülüyor ya da muhabirlere haber verdiği, bu yüzden de ikili sosyal medya kullanıcıları tarafından epey bir tepki çekiyor.
Önceki hafta müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ile tatile çıkan bir de samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşılan Erçel'e "evlilik yakındır" yorumları gecikmemişti.
Manşetlerden bir gün olsun düşmeyen Erçel bu sefer de Cannes'daki görünümüyle olay oldu! Geçtiğimiz senelerde katıldığı Cannes Film Festivalinde yine ve yeniden boy gösteren Hande Erçel'in kıyafeti tabii ki etkinliğin en büyük merak konularından birisiydi.
Sosyal medya kullanıcılarını resmen ikiye bölen kırmızı elbise kimileri tarafından hiç beğenilmemiş kimileri tarafından da övgü yağmuruna tutulmuştu.
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Yapılan acımasız yorumların ardından kadın dayanışması ise gecikmemiş, hiç beklenmedik bir anda Afra Saraçoğlu'ndan "çok çok iyi" yorumu gelmişti.
Cannes'dan dönen Erçel Muhabir Online kameralarına konuştu! "Beni bundan daha mutlu ve gururlu çekemezdin" diyen oyuncu etkinlik hakkındaki sorulara "Çok güzel tepkiler aldım ben, zaten diğer oyuncuları da gördüm herkes o kadar güzel gözüküyordu ki. Zaten böyle bir şeyin içinde yer alıyor olmak bile çok güzel" dedi.
Afra Saraçoğlu'nun kendisine yaptığı yoruma "Ne kadar tatlı bir kız gerçekten ben de onu çok beğeniyorum, ne kadar tatlı bir yorum atmış, sağ olsun. Çok tatlı bir kız" cevabını verdi.
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