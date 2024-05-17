Tiryakinim’i Bayhan'dan Daha İyi Söyleyebileceğine Kanaat Getiren Yeliz Yeşilmen Performansıyla Topa Tutuldu
Tiryakinim’i Bayhan'dan Daha İyi Söyleyebileceğine Kanaat Getiren Yeliz Yeşilmen Performansıyla Topa Tutuldu
Son dönemlerin favori parçası Tiryakinim Bayhan tarafından seslendirildikten sonra dinleyen herkesin diline takılmış, ünlülerin tepkisi ise gecikmemişti. Tiryakinim yorumu şimdi de Yeliz Yeşilmen'den geldi!
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Sesi ve şarkılara kattığı benzersiz yorumla dillerden düşmeyen, son zamanlarda eski şarkılara yaptığı coverlarla gündeme gelen Bayhan magazin manşetlerinden epeydir düşmüyor.
Seslendirdiği "Tiryakinim" şarkısıyla günlerdir ağzımıza takılan ve müzik listelerinin altını üstüne getiren Bayhan uzun bir aranın ardından Spotify'ın Dünya Viral Listesi’ne yerleşen ilk Türk sanatçı olmuştu.
Fakat Bayhan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Tiryakimin" dinleyicilerini üzmüş ve şarkının geçici süreliğine platformlardan kaldırıldığını söylemişti.
Tam da bunu üzerinden Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından Tiryakinim şarkısını seslendirdiği anları paylaştı!
İşte seveni kadar sevmeyenin de çok olduğu Tiryakinim şarkısına Yeliz Yeşilmen'in yorumu!
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