Bize Yine Hasret! Sezen Aksu Dinleyenlerini Üzecek Haber Ajda Pekkan'dan Geldi: "Sakın Bana Sahne Deme..."
Bize Yine Hasret! Sezen Aksu Dinleyenlerini Üzecek Haber Ajda Pekkan'dan Geldi: "Sakın Bana Sahne Deme..."
12 Haziran'da ilk stadyum konserini verecek popun kraliçesi Ajda Pekkan muhabirlerin sorularına cevap verdi. Konu Sezen Aksu'yla aynı sahneyi paylaşıp paylaşmayacaklarına gelince Pekkan'ın cevabı kalpleri ufaktan kırdı...
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Türk pop müziğinin yıldız ismi Ajda Pekkan şu sırlar yoğun bir hazırlık içerisinde bildiğiniz gibi, 12 Haziran günü kendisine eşlik edecek birçok sanatçıyla ilk stadyum konserini verecek olan ünlü isim unutulmaz bir geceye imza atacak.
Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender gibi birbirinden ünlü şarkıcıların katıldığı geceye yönelik beklentiyi büyük tutmaktan zarar gelmez desek yeridir!
Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan isim aynı zamanda Sezen Aksu'nun sahnelere veda etme kararıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.
2016 senesinde 40 yıllık kariyerini noktalayan Aksu'nun heyecanına yenik düşeceği korkusu ile sahnelere veda etmesi hayranları derinden sarsmıştı.
Ajda Pekkan, Aramızda Kalmasın muhabirlerine Aksu'yu sahneye çıkmaya nasıl ikna edemediğinden bahsetti "'Sezen sakın bana sahne deme tansiyonum yükseliyor' diyor. O yüzden saygı duyuyorum"
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"Lütfen hadi beraber olalım diyorum, bu konserde de istiyordum. Sezen'i nasıl ikna ederim bilmiyorum." diyen ismin sözlerine karşılık Aksu hayranlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
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