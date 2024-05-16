Barış Akarsu Rolüyle Herkesi Duygulandıran İsmail Ege Şaşmaz Kızını O Şarkıları Söyleyerek Uyuttuğunu Söyledi
Barış Akarsu Rolüyle Herkesi Duygulandıran İsmail Ege Şaşmaz Kızını O Şarkıları Söyleyerek Uyuttuğunu Söyledi
Geçtiğimiz aylarda kızı Azra'yı kucağına alan yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın, başrolünü canlandırdığı Barış Akarsu filminde seslendirdiği şarkılarla kızını uyutması duygulandırdı.
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Rol aldığı dizizlerle adını duyurmaya devam etse de Barış Akarsu Merhaba filminde canlandırdığı başrolle herkesi duygulandıran İsmail Ege Şaşmaz yeteneklerini bir kez daha kanıtlamıştı.
Filmle birlikte adını daha da büyük kitlelere duyuran Şaşmaz'ın hem Akarsu'nun vefat ettiği yaşta olması hem de aylarca ünlü ismin şarkılarını seslendirmek için eğitim alması ilgi çekmişti.
2021 senesinde evlenen ve filmin vizyona girmesinden yaklaşık bir yıl sonra baba olacağını duyuran İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal müjdeli haberle hayranlarını sevindirmişti.
Ünal ve Şaşmaz çifti 2 Ocak sabahı Azra ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almış ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla tebrik mesajlarına boğulmuştu.
Önceki gün, Muhabir Online kameralarına konuşan Şaşmaz'ın kızı Azra hakkında sorulan soruya verdiği yanıt ise bir kere daha herkesi duygulandırdı.
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"Hala Barış Akarsu'nun şarkılarını söylerim, en duygulandığım an o oldu zaten. Filmdeki şarkıları ezbere ve çok güzel söyleyebiliyorum, çok iyi eğitimini aldım, sağolsunlar çok güzel eğitti beni hocalarım. Azra'yı Barış'ın şarkılarıyla uyutuyorum ve güzel uyuyor o yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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