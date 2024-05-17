Yine Nazar Yine Cenk Eren! Estetik Operasyon Sonrası Nazara Gelen Şarkıcı Gözünden İkinci Kez Ameliyat Olacak
Yine Nazar Yine Cenk Eren! Estetik Operasyon Sonrası Nazara Gelen Şarkıcı Gözünden İkinci Kez Ameliyat Olacak
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası değişimiyle dikkat çeken ve kendini paylaşmalara doyamayan şarkıcı Cenk Eren, çok geçmeden gözündeki retina yırtılması yüzünden ikinci bir ameliyata alınmıştı. Son kez ameliyata alınacağını hastane yatağından paylaştığı fotoğrafla gösteren Eren hayranlarını durumdan paylaşımıyla haberdar etti 👇
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Günümüzün en göze çarpan olaylarından biri olan estetik furyasına diğer erkek sanatçılar gibi Cenk Eren de katılmış ve kendisinin adı şu sıralar magazin manşetlerinden eksik olmamıştı bildiğiniz gibi.
Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biri olan şarkıcının geçirdiği yüz gerdirme ameliyatı sonrası hem değişimi hem de paylaşımları dillere düşmüştü.
Fakat kendisini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren bir kez daha kem göz ve nazarı doğrulamış oldu ve gözündeki problem yüzünden ikinci kez ameliyata alındı.
Gözünden geçirdiği operasyon sonrası hastane yatağındayken bile kendini beğenmelere doyamayan Cenk Eren bugün yaptığı hastane paylaşımıyla gözünden ikinci bir ameliyat geçireceğini hayranlarına duyurdu.
Retinası yırtılan Eren, gözünden ikinci kez operasyon geçireceğini bu görselin altına düştüğü "Pişt, güzel dostlarım hariç, kem gözlüler bugün son küçük bir işlem yapılcak ve retina ameliyat sürecim sonlanacak" notuyla ifade etti.
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