Yine Nazar Yine Cenk Eren! Estetik Operasyon Sonrası Nazara Gelen Şarkıcı Gözünden İkinci Kez Ameliyat Olacak

Yüz gerdirme ameliyatı sonrası değişimiyle dikkat çeken ve kendini paylaşmalara doyamayan şarkıcı Cenk Eren, çok geçmeden gözündeki retina yırtılması yüzünden ikinci bir ameliyata alınmıştı. Son kez ameliyata alınacağını hastane yatağından paylaştığı fotoğrafla gösteren Eren hayranlarını durumdan paylaşımıyla haberdar etti 👇