Cannes'da Esen Birce Akalay Rüzgarına Sevgilisi de Karşı Koyamadı: Hakan Kurtaş'tan Aşk Dolu Paylaşım!
Cannes'da Esen Birce Akalay Rüzgarına Sevgilisi de Karşı Koyamadı: Hakan Kurtaş'tan Aşk Dolu Paylaşım!
Tarzıyla ve oyunculuğuyla herkesi büyüleyemeye devam eden Birce Akalay, Cannes Film Festivali'nde resmen parladı! Akalay'ın bir süredir birlikte olduğu Hakan Kurtaş da sevgilisinin güzeller güzeli halini paylaşıp 'aşkım' notunu düşmeden edemedi!
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Kuş Uçuşu dizisindeki performansıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Birce Akalay, dijital platformdaki işleri dışında aşk hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri oluyor.
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde canlandırdığı karizmatik karakter Cem Murathan sayesinde şu sırlalar dillerimizden bir an olsun düşmeyen Hakan Kurtaş da kendine bir kere daha hayran bıraktı!
Geçtiğimiz haftalarda duyurdukları aşklarıyla ve ortaya çıkan birlikte pozlarıyla herkesin beğenisini kazanan çift kısa sürede günümüzün en beğenilen ikililerinden biri oldu.
Tüm gözler bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne katılan Birce Akalay'dayken kendisi hem merakla beklenen kıyafetini en iyi şekilde taşıdı hem de övgü yağmuruna tutuldu!
E tabii bu zerafet dolu görünüme karşı koyamayan ve adeta Birce Akalay rüzgarına kapılanlardan biri de sevgilisi Hakan Kurtaş oldu!
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Cannes dönüşü havaalanında Muhabir Online kameralarına yakalanan Akalay, sevilisi Kurtaş'ın bu hareketi hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi. Kurtaş'ın desteği hakkında "Çok mutlu oldum, ben de onun başarılarıyla çok mutlu oluyorum. O da benimkilerle çok mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.
"Aşk iş hayatınızı da normal hayatınızı da etkiliyor mu, iyi anlamda?" sorusuna "Pozitiflik katıyor tabii ki her zaman" şeklinde cevap veren güzel ismin samimi tavırları ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.
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