Cannes'da Esen Birce Akalay Rüzgarına Sevgilisi de Karşı Koyamadı: Hakan Kurtaş'tan Aşk Dolu Paylaşım!

Tarzıyla ve oyunculuğuyla herkesi büyüleyemeye devam eden Birce Akalay, Cannes Film Festivali'nde resmen parladı! Akalay'ın bir süredir birlikte olduğu Hakan Kurtaş da sevgilisinin güzeller güzeli halini paylaşıp 'aşkım' notunu düşmeden edemedi!