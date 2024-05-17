Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ateşe Düşmeyen Kimseyi Bırakmayan Yılmaz Morgül Şarkısı Kaldırılınca Çareyi Mert Demir Gibi Söylemekte Buldu

Ateşe Düşmeyen Kimseyi Bırakmayan Yılmaz Morgül Şarkısı Kaldırılınca Çareyi Mert Demir Gibi Söylemekte Buldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 16:56

Yılmaz Morgül'ün seslendirdiği, herkesleri ateşlere düşmekten beter haline getiren o parçayı duymayan yoktur... Sosyal medyada gündem olan Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısına eşsiz bir yorum katan ve şarkısı saatler içinde kaldırılan Morgül, şarkının sahibini tiye aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılmaz Morgül ve ateşe düşme aşkı aldı başını gitti biliyorsunuz ki... Geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında farklı türdeki şarkıları kendine has sesiyle yorumlamış fakat Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında sergilediği performans uzun süre kulaklarımızda çınlamıştı.

Yılmaz Morgül ve ateşe düşme aşkı aldı başını gitti biliyorsunuz ki... Geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında farklı türdeki şarkıları kendine has sesiyle yorumlamış fakat Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında sergilediği performans uzun süre kulaklarımızda çınlamıştı.

yılların en önemli televizyon kişiliklerinden biri olan ve katıldığı her programda gerek sözleri gerekse sesiyle adından bahsettiren Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde gündeme damgasını vuran o yorumun stüdyo kaydını yayınlamıştı.

yılların en önemli televizyon kişiliklerinden biri olan ve katıldığı her programda gerek sözleri gerekse sesiyle adından bahsettiren Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde gündeme damgasını vuran o yorumun stüdyo kaydını yayınlamıştı.

Orijinial sahibinin Mert Demir olduğu şarkıyı bambaşka bir boyuta taşıyan Morgül'e müsamaha gösterilmemiş, şarkıya kısa sürede telif atılmış ve yayından kaldırılmıştı.

Orijinial sahibinin Mert Demir olduğu şarkıyı bambaşka bir boyuta taşıyan Morgül'e müsamaha gösterilmemiş, şarkıya kısa sürede telif atılmış ve yayından kaldırılmıştı.

Yediği telifi kaldırmayan Morgül canlı yayında ağlamış ve"Neden hep çamur, niye desteklemiyoruz ya!" sözlerinin ardından Demir'i "egolu" olarak adlandırmıştı.

Yediği telifi kaldırmayan Morgül canlı yayında ağlamış ve"Neden hep çamur, niye desteklemiyoruz ya!" sözlerinin ardından Demir'i "egolu" olarak adlandırmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın isimli programa katılan Yılmaz Morgül yine Demir'e laf edemeden duramadı ve "Bir de bana yasak koyan gibi sakin okuyayım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın isimli programa katılan Yılmaz Morgül yine Demir'e laf edemeden duramadı ve "Bir de bana yasak koyan gibi sakin okuyayım" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Ben şarkıyı dingin okuyamam" yorumunda bulunan ünlü isimden şarkıyı "Mert Demir gibi" okuması istenince tabii ki duramadı! O anlar kısa sürede viral oldu...

"Ben şarkıyı dingin okuyamam" yorumunda bulunan ünlü isimden şarkıyı "Mert Demir gibi" okuması istenince tabii ki duramadı! O anlar kısa sürede viral oldu...

İşte Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm'ü Mert Demir gibi okuduğu o anlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
LAPSEKİLİ PRIAPOS

Bizim ülkenin kısa bir özeti misin bee adam "Yılmaz Morgül". Herkes üzerine vazife olmayan konu hakkında acımasız yorum yapıyor. Şarkının söz ve müziği Mert ... Devamını Gör

merve

İlk söylediğinde kabız olmuş gibi bağırıyordu bunda da ishal olmuş da hali kalmamış gibi söylüyo

morbusmentis

Çok iyi jsjsjnsn

Darkest Darko

Adamın varlığı, insanoğlu adına utanç kaynağı ya yemin ediyorum.