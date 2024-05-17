Ateşe Düşmeyen Kimseyi Bırakmayan Yılmaz Morgül Şarkısı Kaldırılınca Çareyi Mert Demir Gibi Söylemekte Buldu
Ateşe Düşmeyen Kimseyi Bırakmayan Yılmaz Morgül Şarkısı Kaldırılınca Çareyi Mert Demir Gibi Söylemekte Buldu
Yılmaz Morgül'ün seslendirdiği, herkesleri ateşlere düşmekten beter haline getiren o parçayı duymayan yoktur... Sosyal medyada gündem olan Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısına eşsiz bir yorum katan ve şarkısı saatler içinde kaldırılan Morgül, şarkının sahibini tiye aldı.
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Yılmaz Morgül ve ateşe düşme aşkı aldı başını gitti biliyorsunuz ki... Geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında farklı türdeki şarkıları kendine has sesiyle yorumlamış fakat Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında sergilediği performans uzun süre kulaklarımızda çınlamıştı.
yılların en önemli televizyon kişiliklerinden biri olan ve katıldığı her programda gerek sözleri gerekse sesiyle adından bahsettiren Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde gündeme damgasını vuran o yorumun stüdyo kaydını yayınlamıştı.
Orijinial sahibinin Mert Demir olduğu şarkıyı bambaşka bir boyuta taşıyan Morgül'e müsamaha gösterilmemiş, şarkıya kısa sürede telif atılmış ve yayından kaldırılmıştı.
Yediği telifi kaldırmayan Morgül canlı yayında ağlamış ve"Neden hep çamur, niye desteklemiyoruz ya!" sözlerinin ardından Demir'i "egolu" olarak adlandırmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın isimli programa katılan Yılmaz Morgül yine Demir'e laf edemeden duramadı ve "Bir de bana yasak koyan gibi sakin okuyayım" ifadelerini kullandı.
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"Ben şarkıyı dingin okuyamam" yorumunda bulunan ünlü isimden şarkıyı "Mert Demir gibi" okuması istenince tabii ki duramadı! O anlar kısa sürede viral oldu...
İşte Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm'ü Mert Demir gibi okuduğu o anlar 👇
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Bizim ülkenin kısa bir özeti misin bee adam "Yılmaz Morgül". Herkes üzerine vazife olmayan konu hakkında acımasız yorum yapıyor. Şarkının söz ve müziği Mert ... Devamını Gör
İlk söylediğinde kabız olmuş gibi bağırıyordu bunda da ishal olmuş da hali kalmamış gibi söylüyo
Çok iyi jsjsjnsn
Adamın varlığı, insanoğlu adına utanç kaynağı ya yemin ediyorum.