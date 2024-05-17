Ateşe Düşmeyen Kimseyi Bırakmayan Yılmaz Morgül Şarkısı Kaldırılınca Çareyi Mert Demir Gibi Söylemekte Buldu

Yılmaz Morgül'ün seslendirdiği, herkesleri ateşlere düşmekten beter haline getiren o parçayı duymayan yoktur... Sosyal medyada gündem olan Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısına eşsiz bir yorum katan ve şarkısı saatler içinde kaldırılan Morgül, şarkının sahibini tiye aldı.