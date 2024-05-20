Kız Kardeşlerin Arası mı Bozuldu? Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'la Karıştırılmaktan Rahatsız Oldu!
Kız Kardeşlerin Arası mı Bozuldu? Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'la Karıştırılmaktan Rahatsız Oldu!
Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın 'bir yaştan sonra minik etek giyilmemeli' yorumuna tepki göstermişti. Bu sefer de marketten çıkarken görüntülenen Semiramis Pekkan, 'Sizi Ajda Pekkan'la karıştırıyoruz' diyen muhabire bozuldu...
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Türkçe pop repertuarına bıraktığı efsane şarkılarla, iddialı sahne kostümleriyle ve hiç bitmeyen enerjisiyle öne çıkan Ajda Pekkan, bir gram olsun yaşlanmayışıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Fakat kariyerinin yanında hakkında çok bir şey bilmediğimiz özel hayatı ve özellikle de kız kardeşi Semiramis Pekkan'la ilişkisi çok merak ediliyor süperstarın!
Zamanında kendisi de hem oyuncu hem şarkıcı olan kız kardeş Semiramis Pekkan, uzunca bir süredir ne ekranlarda ne de sahnede yer almıyor. Fakat bir süredir YouTube'a çektiği vloglardaki açıklamalarıyla gündem oluyor kendisi!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde bir videosunda yaptığı "bir yaştan sonra mini etek giyilmemeli" yorumu ablası Ajda Pekkan'a sorulmuş, Ajda Pekkan'dan da sahneyle gündelik hayat farkını açıkladığını tepkili bir cevap gelmişti.
Ajda Pekkan'ın, "Sahne farklı bir şey orası sizin arenanız. Sahnede devrim yapmaya devam edeceğim" demesinin ardından konu kapanmıştı ki geçtiğimiz dakikalarda "acaba araları mı bozuk?" dedirten bir gelişme yaşandı.
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Bir market çıkışında görüntülenen Semiramis Pekkan, muhabirin "Her gördüğümüzde sizi Ajda Pekkan'la karıştırıyoruz. Yine baktım..." demesine bozuldu. "Evet, öyle oluyor maalesef" yanıtını verdi. Bu bozulma yalnızca muhabire miydi yoksa kız kardeşlerin arasına son zamanlarda bir kara kedi mi girdi bilemiyoruz... Yorum sizin!
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