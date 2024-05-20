Kız Kardeşlerin Arası mı Bozuldu? Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'la Karıştırılmaktan Rahatsız Oldu!

Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın 'bir yaştan sonra minik etek giyilmemeli' yorumuna tepki göstermişti. Bu sefer de marketten çıkarken görüntülenen Semiramis Pekkan, 'Sizi Ajda Pekkan'la karıştırıyoruz' diyen muhabire bozuldu...