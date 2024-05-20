Bugünleri de Gördük: Hande Erçel Muhabirlerden Rahatsız Olunca Devreye Beyaz Atlı Prensi Hakan Sabancı Girdi!
Bugünleri de Gördük: Hande Erçel Muhabirlerden Rahatsız Olunca Devreye Beyaz Atlı Prensi Hakan Sabancı Girdi!
Cannes'dan dönen ve geçtiğimiz saatlerde Hakan Sabancı'yla tatilin yolunu tutan Hande Erçel, muhabirler tarafından görüntülendi. Muhabirlerden rahatsız olan Hande Erçel, kaçmaya çalışırken devreye Hakan Sabancı girdi, biricik sevgilisini sahiplenişi gözleri doldurdu!
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Oyunculuk performansı sürekli olarak masaya yatırılan, zaman içerisindeki değişimi ve güzelliğiyle sık sık gündem olan Hande Erçel, hemen hemen son iki yıldır her şeyden çok biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla konuşuluyor biliyorsunuz.
Bazıları bu ikiliye bayılıyor bazıları ise oldukça sert eleştirilerde bulunuyor. Fakat genel olarak, Hande Erçel'in Sabancı ailesine girme yoluna baş koyduğuna ve kendisi istemediği dedikoduları dolaşan Arzu Sabancı'nın prensiplerini yerine getirdiğine inanılıyor.
Yani çiftin magazinden çektiği bitmiyor anlayacağınız! Şimdi asıl konuya dönüyoruz, bugüne dek birçok kez tatillere giderken veya dönerken beraber görüntülenen Hakan Sabancı ve Hande Erçel arasında gerilen ve rahatsız olan Hakan Sabancı oldu biliyorsunuz.
Her seferinde muhabirleri hoş karşılayıp durumu toparlayan Hande Erçel'di ve zaman içerisinde Hakan Sabancı'yı da daha ılımlı görmeye başladık.
Fakat geçtiğimiz saatlerde rollerin değiştiği ortaya çıktı! 😂 Cannes'da fırtınalar estirdikten sonra ülkeye dönen, sabah saatlerinde de Hakan Sabancı'yla yeni tatilinin yolunu tutan Hande Erçel yine havaalanında görüntülendi. Epey de rahatsız oldu...
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Hiç durmadan yürümeye devam eden ve oradan bir an önce gitmek isteyen Hande Erçel muhabirlerin sorularını geçiştirirken Hakan Sabancı'nın alışık olduğumuzun aksine pek bir sevecen olması şaşırttı ama mesele o kadarla da bitmedi.
Hande Erçel'i "bir duralım mı?" diyerek durduran ve röportaj vermeye gönüllü olan Hakan Sabancı oldu. Hande Erçel'i tutarak kendisine yaklaştıran Hakan Sabancı, annesi Arzu Sabancı'nın "kaynananız" vurgusuyla adının geçmesinden hoşnut olurken Hande Erçel kaşlarını kaldırıp soruyu duymamazlıktan gelmeyi tercih etti!
Tansiyon da yükseldi tabii, iyice gerilen Hande Erçel gitmeye çalıştı. Hakan Sabancı ise kibarlığını bozmadan "ayağınıza sağlık" dedi. Konu burada kapanacaktı ki Söylemezsem Olmaz muhabirleri ikiliyi bir kez daha köşeye sıkıştırdı.
Bunun üzerine sinirlenen Hakan Sabancı'nın içinden "sahiplenici erkek" çıkıverdi ve biricik sevgilisini koruma altına aldı! Ne diyelim, "aman efendim neler görüyoruz!" demek uygun olur mu sizce?😂
Buyurun önce izleyin, sonra yorumlarda buluşalım!
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