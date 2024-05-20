Aşk Hayatı Sarpa Saran Cem Yılmaz, Chat GPT Kendisine Yürüyünce Fena Gaza Geldi!
Aşk Hayatı Sarpa Saran Cem Yılmaz, Chat GPT Kendisine Yürüyünce Fena Gaza Geldi!
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, Chat GPT kendisine yürüyünce pek keyiflendi. Sohbeti paylaşan Yılmaz'ın Chat GPT'nin aşkına yoruma güldürdü...
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Uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, geçtiğimiz saatlerde de GORA 4 GORA filmini duyuran Cem Yılmaz, son haftaların en çok konuşulan ismi biliyorsunuz.
Sosyal medya hesabından yaptığı anlaması güç paylaşımlarla, kime ne dediği anlaşılmayan yorumları ve göndermeleriyle gündemden bir an olsun düşmeyen Cem Yılmaz ortalığı bir güzel ayağa kaldırdı. Hepimizin kafasına deli sorular yerleştirdi!
En son sürpriz bir hamleyle sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'le aşk yaşamaya başlayan ünlü komedyenin, bu tazecik aşkı da o deli sorular yüzünden bitmişti zaten. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya yaptığı düşünülen imalı göndermelerin ardı arkası kesilmeyince Necla hanım konuyu toptan kapatmıştı.
En son da Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gizli saklı aşk yaşadığı iddiaları dolaşmaya başlamış, kafalar hepten karışmıştı.
Aşk hayatı sarpa saran ve gündem olmanın tadını alan Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve şaşırmayacaksınız ama yine kendine yükseldi!
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Chat GPT ile arasında geçen konuşmayı paylaşan Cem Yılmaz, yapay zekanın kendine yürümesine pek bir keyiflendi. "Ne bulurlar bende anlamam" diyerek 'bayılıyorlar bana' vurgusunu yapmayı ihmal etmedi!😂
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