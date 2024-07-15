Kabul Edildiği Takdirde Neler Olacağını Tek Tek Anlatan Yonca Evcimik'ten Sokak Hayvanları Yasasına Tepki!
Kabul Edildiği Takdirde Neler Olacağını Tek Tek Anlatan Yonca Evcimik'ten Sokak Hayvanları Yasasına Tepki!
Yonca Evcimik, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine tepki gösterdi. İçerisinde ötanazi maddesinin de yer aldığı yasanın kabul edildiği takdirde neler olacağını tek tek anlatan Evcimik, 'gerçekleri konuşalım' dedi.
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Türkiye'nin gündemi günlerdir Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle çalkalanıyor.
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Ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verilmesini kapsıyor...
"Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz" ifadelerine yer veren AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması günlerdir büyük tepki çekiyor.
Kimilerinin desteklediği kimilerininse acımasızca bulduğu ötanazi teklifine her gün yüzlerce farklı yorum geliyor. Meseleye tepki gösterenlerden biri de Yonca Evcimik!
Yonca Evcimik, geçtiğimiz saatlerde çok çaresiz hissettiği için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını belirterek, yasa kabul edildiği takdirde sokak hayvanlarının başına neler geleceğini tek tek anlattığı bir video paylaştı.
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Bu kadar kanlı ve acımasız bir yaklaşım olmamalı serzenişinde bulunan Evcimik, "hep beraber tekrar düşünelim, el ele verelim ve gerçekleri konuşalım" açıklamasında bulundu...
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bi bitmediniz amk. çok seviyorsunuz madem alın besleyin.
e çözüm sun bağış yap sahiplendir vs hayvanların refahı gelişsin o zaman köpekler sokakta kalıp çocukları öldürmeye devam etsin diyecek değilsin herhalde?
ablacım biz bunlari zaten biliyoruz ama anlamayan bazı din kardeşlerimiz var onlar anlamıyor..