Tutku ve İhtirasın Nereden Geldiği Belli Oldu: Can Yaman, Dans Eğitmeniyle Dudak Dudağa Görüntülendi!
Tutku ve İhtirasın Nereden Geldiği Belli Oldu: Can Yaman, Dans Eğitmeniyle Dudak Dudağa Görüntülendi!
Ülkeyle yıldızı bir türlü barışmayan ama özellikle Avrupa'da koca bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, daha önce tutkulu halleriyle olay olduğu dans eğitmeniyle dudak dudağa görüntülendi!
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Can Yaman, şu an hayatına ve kariyerine İtalya'da devam etse de zamanında magazin gündemini skandal ve yersiz açıklamalarıyla bir hayli sallamış, magazin gündeminde de çok tepki çekmişti hatırlarsanız.
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"Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna, "Arka odaya geçelim, kanıtlayalım" cevabını vermesiyle çığ gibi büyüyen tepkiler kendisinin ülkeyle yıldızının bir türlü barışamamasına sebep oldu.
Yine de gerek pozlarıyla, gerek 1 milyonluk yemek teklifini reddetmesiyle, gerek fotoğraf çektirmek isteyen hayranının telefonunu yere fırlatmasıyla sık sık gündemimize oturmayı başardı kendisi.
Dans eğitmeni Mariagiulia Venanzi ile "Konu çekim olduğunda bölümleri ısıtmak için biraz pratik yaparak ısınıyoruz" notunu düşerek paylaştığı video da ses getiren meselelerden biriydi. Bu danstaki tutku ve ihtiras "vay be" dedirtmişti.
Geçtiğimiz saatlerde, kalbinin uzun bir süredir boş olduğunu sandığımız Can Yaman, üstte izlediğiniz videodaki dans eğitmeniyle dudak dudağa görüntülendi!
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Videonun en sonunda kollarını birbirine dolamış öpüşen çiftin görüntüleri, dansta kurdukları bağ ve yaydıkları enerjinin altının boş olmadığını resmen kanıtladı!
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