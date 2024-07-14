Kanser Olduğunu Açıkladıktan Sonra Gül Yüzüne Hasret Kaldığımız Kate Middleton Wimbledon'da Görüntülendi!
Kanser Olduğunu Açıkladıktan Sonra Gül Yüzüne Hasret Kaldığımız Kate Middleton Wimbledon'da Görüntülendi!
Kanser olduğunu açıkladıktan sonra ortadan kaybolan Prenses Kate Middleton, ilk defa bir etkinlikte uzun uzun görüntülendi. Wimbledon Tenis Turnuvası'na giden prenses, herkes tarafından ayakta alkışlandı, dünya tatlısı kızı Charlotte annesine hayran kaldı!
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Geçtiğimiz aylarda koca bir Kate Middleton krizi yaşadık biliyorsunuz! Normalde kraliyet görevlerine bağlılığıyla ve kraliyetin yüzü olmasıyla tanıdığımız Kate Middleton'un bir anda sırra kadem basıp üç ay ortalardan kaybolunca türlü türlü teoriler üretilmişti hatırlarsanız...
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En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla kapatılmaya çalışmıştı.
Ardından olayların iyice alevlenmesine sebep olan photoshoplu fotoğraf patlamıştı. Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan anneler günü paylaşımının her detayıyla oynandığı ortaya çıkınca işler iyice çirkinleşmişti.
Her şey bu kadar şaibeli olunca Diana'nın hazin sonunu bilen herkes Kate Middleton'un öldüğü ve durumun saklandığı ihtimalinden korkmaya başladı. O kadar ki haberler üzerine, Kate Middleton'un Prens William'la alışveriş sonrası yürürken çekilmiş görüntüleri servis edildiğinde o kişinin Kate olmadığına dair kıyamet kopmuştu.
88 günlük "Kate nerede?" davası akabinde son buldu. Kate Middleton, aylar sonra ilk defa kanlı canlı görüntülendi. Galler Prensesi kanser olduğunu açıkladı...
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Kanser tedavisi gördüğünü ve herkesten anlayış beklediğini söylediği açıklamasının ardından inzivaya çekilen Kate Middleton, en son geçtiğimiz ay kısacık da olsa görüntülenmişti.
Geçtiğimiz saatlerde gül yüzüne hasret kalınan Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı ayağa kaldırdı.
Tüm asaleti ve zarafetiyle tribüne giriş yapan Kate Middleton, herkes tarafından ayakta alkışlandı!
Kate Middleton'a herkes hayran kaldı...
Güzel kızı Charlotte'un annesine hayran bakışları ise duygulandırdı!
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Ayrıca turnuvayı kazan Carlos Alcaraz'a da kupasını Galler Prensesi teslim etti.
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