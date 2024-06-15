Kansere Yakalandığını Açıkladıktan Sonra Uzun Bir Süre Ortadan Kaybolan Kate Middleton İlk Kez Görüntülendi!
Kansere Yakalandığını Açıkladıktan Sonra Uzun Bir Süre Ortadan Kaybolan Kate Middleton İlk Kez Görüntülendi!
Mart ayında yayınlanan videoda kendisine kanser teşhisi konulduğu ve tedavi sürecini olabildiğince sakin geçirmek istediğini söyleyen Kate Middleton uzun sürenin ardından ilk kez görüntülendi!
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Tüm dünyanın yana yakıla konuştuğu, 2024'e damga vuran olaylardan biri haline gelen Galler Prensesi Kate Middleton'un kayıplara karışmasını mutlaka duymuşsunuzdur.
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Bilmeyenlere ufak bir özet geçecek olursak, Kate Middlon Ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği küçük bir operasyon sonrası kameralara bir daha gözükmeyince olanlar olmuş, sosyal medya birbirine girmiş, sevenlerinin oluşturduğu spekülasyonların ardı arkası kesilmemişti.
Ortaya çıkan şoplu fotoğrafların ve evliliği hakkındaki iddiaların ardından, aylardır haber alınamayan Middleton, 88 günlük bekleyişin sonunda ilk defa kanlı canlı kameralar karşısına geçmiş ve kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz gün, Kral'ın Doğum Günü Geçit Töreni’ne katılacağı duyurulan Kate Middleton sevenlerini umutlandırmış ve herkesi heyecanlandırmıştı.
Aylar sonra, bir bankta hastalığını açıklamasının ardından ilk defa kamuya açık bir etkinlikte basının objektifine yansıyan Galler Prensesi'nin son hali herkese adeta umut oldu!
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Etkinlik öncesi bu yaz halka açık davetlere katılmak istediğini belirten Middleton'un ortaya atılan haberlere rağmen oldukça iyi bir ilerleme kaydettiği gözlerden kaçmadı...
Güzeller güzeli Galler Prensesi'ni görmek isteyenler resmen törene akın etti! Ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'na gelen Middleton, gülümseyerek halkı selamladı.
Prensesin boydan fotoğraflarını görenler ise zayıflığından dert yandı! Hastalığı ve kullandığı ilaçlar yüzünden bir deri bir kemik kalan Middleton'un son hali kameralara böyle yansıdı 👇
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