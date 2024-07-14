Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Aşk Yaşayan Ala Tokel, Yaş Farkından Vuran Takipçisinin Ağzının Payını Verdi
Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Aşk Yaşayan Ala Tokel, Yaş Farkından Vuran Takipçisinin Ağzının Payını Verdi
Son zamanlarda milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemde olan Ala Tokel, bir takipçisinin yaş farkından dem vurması üzerine sinirlerine hakim olamadı... @merryfootballlife adlı kullanıcı, takipçinin attığı mesaja Ala Tokel'den gelen cevabı paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Danla Bilic'in biricik dostu, yapışık ikizi sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda hiç olmadığı kadar gündemde kendisi! Sebebi ise genç milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yaşadığı sürpriz aşk!
Yaklaşık 1,5 ay önce başlayan ilişki ikilinin arasındaki 21 yaş sebebiyle tepki toplamıştı... Kimileri bu yaş farkını çok normal karşılarken, kimileri de 21 yaşında futbolcunun Ala Tokel'le ilişkisine anlam veremediğini dile getirmişti.
Daha dün ise Ala Tokel'in paylaştığı Bertuğ Yıldırım pozu gündeme oturmuş, parmağında bariz gözüken yüzük sebebiyle ikilinin nişanladığı iddia edilmişti.
Keyfi gayet yerinde olan Tokel'in geçtiğimiz saatlerde bir takipçisi yüzünden canının fena sıkıldığı ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@merryfootballlife adlı kullanıcı Ala Tokel'e mesaj atan bir takipçisinin ifşa ettiği diyaloğu paylaştı. Ala Tokel, kullanıcının "Uyursun tabi hayat sana güzel almışsın çocuğu parmağında oynatıp geziyorsun yüzük de takmışsın ohh sen okuldayken Bertuğ yeni doğdu be bu ne rahatlık abi" mesajı karşısında sinirlerine hakim olamadı...
"Sanene a*k" diyerek tepki gösteren Ala Tokel, "inan bana herkes mutlu bu ilişkide sen hariç ama maalesef seni de takan yok! Öpüyorum minik kız kendine iyi bak" cevabını vererek yaş farkından dem vuran takipçisinin ağzının payını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın