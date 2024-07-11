Liseli Aşıklar Gibi Birbirine Bakmaya Kıyamayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk "Nasip Olur mu?" Dedirtti!
Liseli Aşıklar Gibi Birbirine Bakmaya Kıyamayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk "Nasip Olur mu?" Dedirtti!
Yakın arkadaşı Başak Dizer'in iş birliğiyle İtalya tatiline gidip Sorrento'nun keyfini çıkaran Özge Özpirinçci döner dönmez soluğu Bodrum'da, biricik kocası Burak Yamantürk'ün yanında aldı! Buluştukları gibi birbirine düşen çiftin, aşık ve utangaç bakışları 'Allah herkese böyle aşk nasip etsin' dedirtti!
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Son dönemlerde Sandık Kokusu'ndaki performansıyla büyüleyen Özge Özpirinçci, doğallığıyla gönlümüzde taht kurmuş Özge Özpirinçci ile biricik kocası ve meslektaşı Burak Yamantürk'ün deli divane aşık hallerini bilmeyen yoktur!
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Kızları Mercan'ın haberiyle 2021 yılında evlenmeye karar veren çift, aşk yaşamaya başladığı ilk günden beri parmakla gösterilen ve gıptayla bakılan çiftlerin başında geliyor!
Belki denk gelmişsinizdir, Özge Özpirinçci birkaç gündür yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le İtalya tatilindeydi! Birbirine pek düşkün iki yakın arkadaş, Sorrento'nun altını üstüne getirdi!
Özge Özpirinçci de tatilden döndüğü gibi soluğu ailesinin yanında aldı. Eşi ve kızının yanına Bodrum'a uçarak giden Özge Özpirinçci geceye birkaç fotoğraf da bıraktı.
Eşi Burak Yamantürk'le Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibi duran utangaç aşık bakışlarının öne çıktığı fotoğraf ise "allah herkese böylesini nasip etsin" dedirtti! Biz bir kez daha hayran kaldık bu ikiliye!
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