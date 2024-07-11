Kaynana Şükran Polat Duyurdu: 8 Aydır Cezaevindeki Dilan Polat'tan Uzun Bir Aradan Sonra Mektup Geldi!
Kaynana Şükran Polat Duyurdu: 8 Aydır Cezaevindeki Dilan Polat'tan Uzun Bir Aradan Sonra Mektup Geldi!
Kaynana Şükran Polat paylaştı, 8 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'tan uzun bir aranın ardından mektup geldi!
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Herkesin gözüne soktukları gösterişli hayatları önce halkın sonra da MASAK'ın radarına takıldıktan sonra hayatları altüst olan Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde.
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Son birkaç haftadır davalarında peş peşe gelişmeler yaşanan Polatların, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun tahliyesiyle yüzü gülmüş olsa da kendileri için henüz netleşen hiçbir şey yok.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, en son Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlama davasından tahliye alan Dilan ve Engin Polat'ın aylardır hazırlanması beklenen iddianamesi geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, sonuçlandığı gibi de iade edilmişti.
Birkaç saat önce Dilan ve Engin Polat cephesinde iki yeni gelişme daha yaşandı. İlk olarak Polatların birkaç hafta önce yollarını ayırmaya karar verdiği avukat Hüseyin Kaya, yeniden Dilan ve Engin Polat'ı temsil edeceğini açıkladı. Görevine geri döndü...
Ardından bir haber de kaynana Şükran Polat'tan geldi. Şükran Polat, Dilan'ın kendisine gönderdiği mektubu takipçileriyle paylaştı.
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Uzun bir aradan sonra mektup yollayıp sitem eden Dilan, "Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. iddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. Beni burada ölüme terk ettiler" gibi serzenişinde bulundu...
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Bazı sosyal medya kullanıcıları mektup bir deftere yazılı olduğu için "bu nasıl iş?" yorumlarında bulundu tabii. Fakat açıklama, Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak'tan geldi. Toprak, "Yazı karakteri ve imza bizzat Dilan'a aittir" dedi.
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