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İtalya Tatilinden Döner Dönmez Biricik Oğluna Koşan Başak Dizer, Kurt Efe'yle Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Etti!

İtalya Tatilinden Döner Dönmez Biricik Oğluna Koşan Başak Dizer, Kurt Efe'yle Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 22:52

İş birliği yaptığı markanın reklam çekimi için Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın da içinde yer aldığı bir arkadaş grubuyla İtalya, Sorrento tatiline giden Başak Dizer, ülkeye dönüş yaptı! Koşarak oğluyla vakit geçirmeye giden Dizer, bugünü ailece spor günü ilan etti, Kurt Efe'yle yarınlar yokmuş gibi dans etti!

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2016'da ülkenin biricik jönü, milyonların ideal koca ve baba olarak parmakla gösterdiği Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz.

2016'da ülkenin biricik jönü, milyonların ideal koca ve baba olarak parmakla gösterdiği Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, sık sık magazin gündeminde yer alıyor biliyorsunuz.

Sadece birbirlerine olan düşkünlükleri değil, 2022'de kucaklarına aldıkları Kurt Efe'yle kurdukları sıcacık aile tablosuyla da kalpleri eritiyor çiftimiz.

Sadece birbirlerine olan düşkünlükleri değil, 2022'de kucaklarına aldıkları Kurt Efe'yle kurdukları sıcacık aile tablosuyla da kalpleri eritiyor çiftimiz.

Takip edenler denk gelmiştir, Başak Dizer bir marka iş birliğiyle İtalya, Sorrento tatiline gitmişti geçtiğimiz günlerde. Yanında da parlayan bir ekip vardı!

Takip edenler denk gelmiştir, Başak Dizer bir marka iş birliğiyle İtalya, Sorrento tatiline gitmişti geçtiğimiz günlerde. Yanında da parlayan bir ekip vardı!

Günlerce, Meriç Aral, Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar gibi isimlerin de yer aldığı tatilden kareleri takip ettik!

Günlerce, Meriç Aral, Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar gibi isimlerin de yer aldığı tatilden kareleri takip ettik!

"Çocuk da yaparım kariyer de" deyip hem iş hem tatil yapan Başak Dizer, İtalya'nın tadını doyasıya çıkardıktan sonra ülkeye dönüş yaptı!

"Çocuk da yaparım kariyer de" deyip hem iş hem tatil yapan Başak Dizer, İtalya'nın tadını doyasıya çıkardıktan sonra ülkeye dönüş yaptı!
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Koşa koşa da biricik oğlu Kurt Efe'yle vakit geçirmeye adadı kendini tabii! Bugünü de "ailece spor günü" ilan etti!

Koşa koşa da biricik oğlu Kurt Efe'yle vakit geçirmeye adadı kendini tabii! Bugünü de "ailece spor günü" ilan etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'u maalesef göremedik ama önce minik Kurt'un spor yaptığı anlara 👇

Sonra da annesiyle yarınlar yokmuş gibi çılgınca dans ettiği videoya tanıklık ettik! Kurt Efe'nin uzun sarı saçlarına mı düşelim anne ve oğulun tatlılığına mı bilemedik! Çok güzelsiniz 🧿 Bir dahakine Kıvanç Tatlıtuğ'u da bekleriz! 😂

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