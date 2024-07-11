İtalya Tatilinden Döner Dönmez Biricik Oğluna Koşan Başak Dizer, Kurt Efe'yle Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Etti!

İş birliği yaptığı markanın reklam çekimi için Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın da içinde yer aldığı bir arkadaş grubuyla İtalya, Sorrento tatiline giden Başak Dizer, ülkeye dönüş yaptı! Koşarak oğluyla vakit geçirmeye giden Dizer, bugünü ailece spor günü ilan etti, Kurt Efe'yle yarınlar yokmuş gibi dans etti!