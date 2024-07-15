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Müjdemizi İsteriz: Beklenen An Geldi, Burcu Biricik ve Emre Yetkin Kızları Luna'yı Kucağına Aldı!

Müjdemizi İsteriz: Beklenen An Geldi, Burcu Biricik ve Emre Yetkin Kızları Luna'yı Kucağına Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 16:11

Müjdemizi isteriz! Haftalardır doğum yapması beklenen güzeller güzeli oyuncu Burcu Biricik, ilk bebeği Luna'yı geçtiğimiz saatlerde kucağına aldı!

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2014'ten bu yana Emre Yetkin'le buram buram samimiyet ve aşk kokan bir evlilik yürüten Burcu Biricik, evliliklerinin 10. yılının hediyesinin bir bebek olacağını duyurmuştu.

2014'ten bu yana Emre Yetkin'le buram buram samimiyet ve aşk kokan bir evlilik yürüten Burcu Biricik, evliliklerinin 10. yılının hediyesinin bir bebek olacağını duyurmuştu.

"Luna" adını verecekleri bir kız bebek beklediklerini açıklayan Burcu Biricik, hamilelik süreci boyunca dünya tatlısı kareler paylaştı.

"Luna" adını verecekleri bir kız bebek beklediklerini açıklayan Burcu Biricik, hamilelik süreci boyunca dünya tatlısı kareler paylaştı.

Çiftin heyecanı artık arşa çıkmış durumdaydı, hatta birkaç gün önce baba Emre Yetkin kızına "hadi gel" demiş, sabırlarının sonuna geldiklerini belli etmişti!

Çiftin heyecanı artık arşa çıkmış durumdaydı, hatta birkaç gün önce baba Emre Yetkin kızına "hadi gel" demiş, sabırlarının sonuna geldiklerini belli etmişti!

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

En son, Burcu Biricik'in duru güzelliğiyle melek gibi parladığı hamilelik pozlarına şahitlik etmiştik ki...

En son, Burcu Biricik'in duru güzelliğiyle melek gibi parladığı hamilelik pozlarına şahitlik etmiştik ki...

Az önce normal doğumu bekleyen Burcu Biricik'in kızı Luna'yı kucağına aldığını öğrendik! Burcu Biricik anne, Emre Yetkin de baba oldu! Sana güzel anne ve babanla sağlıklı, huzurlu ve musmutlu bir hayat diliyoruz Luna, hoş geldin ❤️

Az önce normal doğumu bekleyen Burcu Biricik'in kızı Luna'yı kucağına aldığını öğrendik! Burcu Biricik anne, Emre Yetkin de baba oldu! Sana güzel anne ve babanla sağlıklı, huzurlu ve musmutlu bir hayat diliyoruz Luna, hoş geldin ❤️

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