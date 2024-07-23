Neler Oluyor? Yeni Doğum Yapan Burcu Biricik'in Profilinden Eşinin Soyadını Silmesi Kafa Karıştırdı!
Neler Oluyor? Yeni Doğum Yapan Burcu Biricik'in Profilinden Eşinin Soyadını Silmesi Kafa Karıştırdı!
Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Burcu Biricik'in Instagram profilinden eşi Emre Yetkin'in soyadını silmesi kafa karıştırdı! Neyse ki mesele çabuk tatlıya bağlandı!
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Doğal, duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla hayran bırakan Burcu Biricik, 2014'te Emre Yetkin'le dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
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2014'ten bu yana dünyayı gezen, gittikleri her yerden de "41 kere maşallah" dedirten, buram buram samimiyet kokan fotoğraflar paylaşan çift, milyonların favori çifti haline geldi.
Aşk evliliklerinin 10. yılında da bir bebek beklediklerini duyurarak sevenleri heyecanlandırmışlardı.
O gün bugündür anne ve babalığa, çekirdek aileliğe adapte olmaya çalışan ikiliden herhangi bir paylaşım gelmemişti. Ta ki bir detay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekene kadar!
Daha önce eşinin soyadını da profilinde taşıyan Burcu Biricik'in "Yetkin" soyadını profilinden sildiği gözlerden kaçmadı. E "nazar mı değdi?", "noluyoruz?" yorumları da gecikmedi tabii.
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Kimileri çiftin büyük bir kavga ettiğini ve aralarının açıldığını iddia etti, kimi de "kendi soyadını kullanmak istiyor olabilir ne alaka?" tepkisini verdi.
Ama neyse ki işler daha da büyüyüp "boşanma" dedikoduları kol gezmeye başlamadan Emre Yetkin'den bir hikaye geldi. Burcu Biricik de hikayeyi kalbini bırakarak paylaştı! Yani her şey yolunda, merak edilecek bir şey yok. Ülkece rahat bir nefes alabiliriz 🙈
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