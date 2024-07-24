Polatların Gözü Yaşlı: Günlerden Dilan Polat İçin Çıkması Beklenen Tahliye Kararı Yine ve Yeniden Reddedildi!
Polatların Gözü Yaşlı: Günlerden Dilan Polat İçin Çıkması Beklenen Tahliye Kararı Yine ve Yeniden Reddedildi!
Günlerdir gündeme bomba gibi oturan ve merakla beklenen 'Dilan Polat'a tahliye' meselesinde son karar çıktı. 4. Ağır Ceza mahkemesi Dilan'ın tahliye talebini yine ve yeniden kesinkes reddetti.
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Lüks hayatları ve görgüsüz, abartılı paylaşımlarıyla hayatları bir günde tepetaklan olan Dilan ve Engin Polat 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 9 aydır cezaevinde.
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Son birkaç haftadır davalarında büyük bir hareketlenme olan Polatlar, yoğun bir tahliye beklentisi içinde biliyorsunuz. Sıla ve Can Doğu'nun ardından tüm gözler Dilan Polat için çıkacağı düşünülen tahliye kararında.
Belki denk gelmişsinizdir, aylardır hazırlanması beklenen iddianame geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış, kara para soruşturma dosyası ayrı tutulduğu için de sonuçlandığı gibi iade edilmişti. Fakat iddianamenin her bir detayı olay olmuştu.
Emrullah Erdinç, İsmail Saymaz gibi birçok isim, iddianamedeki detayların Dilan ve Engin Polat'ı içeride tutmaya kesinlikle yetmeyeceğini vurgulamıştı.
Derken 18 Temmuz'da Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunun çıktığını Dilan Polat'ın aklandığını iddia ederek duyurmuştu.
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Ardından gazeteci Emrullah Erdinç de 909 sayfalık rapordan sayfalar paylaşarak "Vergi suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları kararı çıktığı için Dilan Polat'ın bu rapor ve iddianameye göre serbest kalması gerekiyor" demişti.
909 sayfalık MASAK raporunda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, ayrıca yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit de bulunmadığı gibi detaylar bulunduğundan tahliye beklentisi dakika dakika artmıştı.
22 Temmuz'daki duruşmada, Dilan Polat'ın tahliye talebini değerlendiren Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu hafta kendisinin nöbetçi olmadığını gerekçe göstererek tutukluluğa itiraza yanıt vermemişti.
Geçtiğimiz dakikalarda karar kesinleşti. Polatlar yine istediğini alamadı, tüm ailenin ve sevenlerinin tahliye beklediği şu saatlerde mahkeme yine ve yeniden Dilan Polat'ın tutukluluğuna karar vererek talebi reddetti.
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Aaaaa ! göz boyamak için değilse tebrikler hak hukuk adalet bu sefer şaşırttın bizi..
demekki masak raporunda olmayan deliller başka bir raporda olmalı hadi bakalım neler olacak gorucez
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