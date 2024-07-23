Dünyayı Dolaşan Sosyal Medya Fenomeni Tatyana Ozolina, Türkiye'de Hayatını Kaybetti!
Dünyayı Dolaşan Sosyal Medya Fenomeni Tatyana Ozolina, Türkiye'de Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/so...
Dünyayı dolaşan ünlü Rus YouTuber ve moto vlogger Tatyana Ozolina, Türkiye'ye geldi. Türkiye turu kapsamında Muğla Milas’ı ziyaret eden fenomen, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
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Tüm dünyayı motosikletiyle dolaşan Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibi sosyal medya fenomeni Tatyana Ozolina, geçtiğimiz günlerde tur kapsamında Türkiye'ye gelmişti.
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TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, Milas-Söke karayolu üzerinde Türk Moto vlogger Onur Obut'la çarpıştı.
Çarpışma sonucu Onur Obut, ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmadı. Fakat direksiyon hakimiyetinin kaybedilmiş olabileceği düşünülüyor.
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