Kraliçe Her Yerde Kraliçe: Evinde Oturmuş Söz Yazan Sezen Aksu'nun Zarafeti de Asaleti de "Maşallah" Dedirtti
Kraliçe Her Yerde Kraliçe: Evinde Oturmuş Söz Yazan Sezen Aksu'nun Zarafeti de Asaleti de "Maşallah" Dedirtti
8 senedir konserlerine hasret kaldığımız Sezen Aksu'nun evinde söz yazdığı anlar, şarkıcı Ceylan Ertem tarafından paylaşıldı. Minik Serçe'nin asaleti ağızları açık bıraktı.
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Şarkılarıyla insanın kalbini delip geçen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu'ya 8 yıldır hasretiz.
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En son 16 Ocak 2016'da konser veren sonra da sahnelerden elini ayağını çeken Sezen Aksu, söz yazmaya, binlerce şarkının annesi olmaya devam ediyor fakat kendisini pek sık göremiyoruz.
En son yakın dostu Emel Müftüoğlu vesilesiyle Mart ayında hastanenin pastanesinde görüp bileğindeki künye yüzünden endişelendiren Sezen Aksu, güzelliğiyle yine de hayran bırakmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde Minik Serçe'nin bir pozu daha düştü sosyal medyaya!
Sezen Aksu'nun evine giden Ceylan Ertem, Sibel Algan ve Sezen Aksu'nun hem keyif yapıp hem de söz yazdığı anları paylaştı.
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70 yaşındaki Sezen Aksu'nun asaleti de zarafeti de "maşallah" dedirtti. Ev hali bile Afrodit'ten hallice olan Sezen Aksu, gayet sağlıklı gözüküyordu🧿
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gülencilerin okulu yamanlar kolejinin ilk müdürü kim
kendisi akil insan olduğu için yaşlanmıyor tabi